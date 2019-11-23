Военная прокуратура Узбекистана 19 ноября возбудила уголовное дело против бывшего командующего Караульными войсками МВД генерал-майора Дмитрия Пана, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Дмитрий Пан. Фото: Postda.uz.

Дело открыто по части 1 статьи 301 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) Уголовного кодекса. 23 ноября Дмитрий Пан был привлечен к делу в качестве обвиняемого. Определением Ташкентского военного суда в отношении него избрана мера пресечения «заключение под стражу».

Ведется следствие, отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что заместитель министра внутренних дел Мухиддин Жураев и командующий Караульными войсками МВД Дмитрий Пан освобождены от должностей.