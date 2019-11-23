Главное управление внутренних дел Ташкента установило заказчика на размещение рекламного баннера с QR-кодом, ведущим на сайт по продаже наркотических средств. Баннер был установлен в Яшнабадском районе и демонтирован после того, как на него обратили внимание журналисты.

По данным ГУВД, заказ на размещение баннера на территории Яшнабадского района получил и выполнил 48-летний Ш. Ш. Заказчиком выступил житель Самаркандской области 29-летний С. Х., являющийся руководителем фирмы, которая занимается изготовлением наружной рекламы.

Аналогичный баннер по заказу С. Х. был размещен и на территории Самарканда. Его уже демонтировали.

С. Х. пояснил, что получил заказ через интернет от блогера из России, деньги ему перечислили на банковскую карту. От блогера он получил уже готовый к распечатке дизайн баннера.

В отношении Ш. Ш. и С. Х. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 178−1 (недостоверная реклама, несоблюдение порядка размещения внешней рекламы либо отказ от контррекламы, а равно реклама продукции, реклама которой запрещена законодательством, гражданами и должностными лицами) Кодекса об административной ответственности.

Информация о возможном размещении подобных баннеров на территории страны передана управлениям внутренних дел из других регионов.

«Работа по установлению заказчиков, находящихся за границей, продолжается. Также будет выяснено, знали ли заказчик и исполнитель, что на самом деле скрыто за рекламой челленджа, или они сделали это неумышленно, а также имелся ли QR-код скрытого сайта с рекламой наркотиков и психотропных веществ на том файле, что был получен через интернет, или же он появился позже, и если да, то каким образом», — отметили в ГУВД.