Общеобразовательные учреждения и объекты религиозных организаций (мечети, церкви, синагоги, монастыри и другие) будут оборудованы «тревожными кнопками», сообщило Министерство юстиции Узбекистана.

Это предусмотрено постановлением правительства от 21 ноября, которым утвержден перечень объектов, охраняемых подразделениями службы Национальной гвардии.

В июле Главное управление охраны Министерства внутренних дел и его территориальные подразделения были переданы Нацгвардии. На ведомство возложена организация охраны государственных, особо важных, категорированных и иных объектов, имущества физических и юридических лиц.

Документом предусмотрено, что до конца 2020 года Национальная гвардия обеспечит поэтапное получение и обслуживание объектов на основе утвержденного перечня.

Помимо охраны объектов, Национальная гвардия может осуществлять вооруженную охрану-сопровождение транзитных грузов, материальных средств на транспорте, взрывчатых, радиоактивных (ядовитых) и других грузов.

Объекты, принадлежащие физическим лицам и предпринимателям, охраняются в соответствии с договорами, заключенными по их желанию.