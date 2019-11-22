«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов согревающих напитков

Чай с апельсинами и корицей





Согревающий, полезный чай с пряностями — то, что нужно в холодное время года. Такой чай с ароматной корицей и бадьяном защитит вас от вирусов и не даст заболеть осенью.

Горячий шоколад





Если вы любите шоколад в любых его видах, то, несомненно, вам придется по вкусу и густой горячий шоколад, который мы предлагаем вам приготовить. Особенно он хорош, когда на улице холодно или идет дождь.

Согревающий безалкогольный глинтвейн





Что может быть лучше, чем холодными вечерами приготовить себе горячий глинтвейн, который не только моментально согреет, но и поднимет настроение.

Согревающий йога-чай





Предлагаем рецепт вкусного и согревающего чая, который отлично помогает избавиться от симптомов простуды и гриппа, расслабиться и восстановить силы.

Шир чой





Шир чой — напиток из чая и молока. Готовится в считанные минуты, зато пользу, которую можно извлечь из него, трудно переоценить — выпив всего лишь небольшую касушку, вы сможете до самого обеда ходить сытым и бодрым.

Имбирный чай





Зимой и в сезон простуды особой популярностью пользуется имбирный чай. Но не все знают, как правильно и вкусно заваривать этот целебный и очень вкусный напиток.

Облепиховый чай





После зимы организму не хватает витаминов, поэтому мы нашли рецепт замечательного облепихового чая. Этот вкусный напиток, который содержит большое количество полезных элементов, хорошо утоляет жажду и стимулирует иммунитет.

Клюквенно-брусничный чай





Хотите окунуться в атмосферу тепла и ярких красок? Рекомендуем заварить очень вкусный клюквенно-брусничный чай.