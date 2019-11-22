29 ноября в Ташкенте состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщило УзА.

В повестку дня саммита включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах. Стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной политики и обеспечения региональной безопасности.

Инициатива о проведении регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии была выдвинута президентом Узбекистана в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Первый саммит был проведен в марте прошлого года в Нур-Султане (Казахстан).

В саммите примет участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который 28−29 ноября посетит Узбекистан с рабочим визитом (в первой встрече он не участвовал).

Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудят перспективы развития сотрудничества и рассмотрят ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.