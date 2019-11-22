Авторынок Узбекистана стремительно развивается: появляются новые для республики бренды автомобилей, повышается качество сервиса, обеспечиваемого клиентам, вырабатывается культура автобезопасности. Научно-производственное объединение StarLine и официальный партнер Security Trade заботятся о высоком уровне защиты и комфорта жителей Узбекистана. Поэтому была организована ежегодная конференция StarLine, посвященная развитию технологий автозащиты, и проведена авторизация ряда новых партнеров по «Умной безопасности».

На встрече собрались более 60 специалистов из Ташкента, Самарканда, Намангана и Бухары.

«Посетить такое мероприятие — дело чести. За один день ты налаживаешь множество контактов, узнаешь массу технической информации о продукции StarLine, оттачиваешь решения для комфорта автовладельцев в ходе работы с программой „StarLine-Мастер“, узнаешь об алгоритме авторизации своего центра», — комментировали участники мероприятия.

Особое внимание привлек умный комплекс StarLine S96, который стал еще доступнее.

«По стоимости классических моделей третьего поколения приобретаешь умное оборудование StarLine шестого поколения с возможностью подключения автомобиля к интернет-сети и технологиям, которые добавляют ему интеллекта», — отметили на конференции.





Специалисты с интересом встретили рассказ о популярных моделях оборудования StarLine для коммерческого мониторинга и развитии сервиса monitoring.plus. Охранно-мониторинговый маяк M17, универсальный трекер M18 Pro, компактный умный трекер M66 S — выбрав любое из этих устройств для оснащения своего автопарка, можно получить три года пользования высокоэффективным сервисом коммерческого мониторинга в подарок. С его помощью можно увеличивать прибыль с каждой единицы транспорта ежемесячно.

Рассмотрев широкие возможности сервиса, специалисты обсудили новинку, которая была запущена этой осенью — умный терминал для коммерческого мониторинга StarLine M67−96. Его ключевые преимущества — точный мониторинг и надежная защита, режим автоматического переключения двух SIM-карт для постоянного контроля автомобиля, резервное питание для поддержания работы устройства до 24 часов даже при отключении аккумулятора автомобиля.

Возможность закрепить полученные знания представилась всем участникам конференции. В формате викторины специалисты затронули ключевые технологии для защиты и комфорта автовладельцев. Умные награды были вручены знатокам.





В ходе конференции решалась еще одна важная задача: обсуждение с представителями установочных центров и автосалонов механизм авторизации партнеров НПО StarLine. Качественная проверка знаний позволила добавить ряд компаний в список авторизованных установочных центров. Умная и надежная безопасность StarLine в Узбекистане переходит на новый уровень.





Официальным партнером StarLine на территории Республики Узбекистан является ЧП Security Trade.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 93−588−00−03, (+998) 95−197−00−03.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Бабура и Кумарык, 1

E-mail: security-trade@inbox.ru

Сайт: star-line.uz

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