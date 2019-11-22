Антимонопольный комитет сообщил о результатах анализа формирования и регулирования цен на лекарства в Узбекистане. Исследование проводилось на основании обращений от потребителей, итогов выездных встреч с гражданами, а также результатов проведенных опросов по теме.

За 10 месяцев с начала года в АМК поступило 248 жалоб от потребителей, отметили в комитете. Из них в 33 случаях (53,7%) заявители сообщали о дороговизне цен на препараты и значительном отличии стоимости аналогичных лекарств в разных аптеках.

Оптовые и розничные продажи препаратов, как импортируемых, так и приобретаемых у местных производителей, независимо от количества торговых дистрибьютеров не должны превышать 15% от оптовой стоимости для оптовиков и 20% — для розничной торговли, говорится в сообщении. Для надбавок в качестве базовой цены препаратов и медицинских изделий используется закупочная цена, которая включает стоимость контракта на импортные лекарства и медикаменты, таможенные платежи и прочие расходы.

Анализ рынка выявил, что контракты с поставщиками импортных медикаментов заключались с условием предоставления определенных скидок. В отдельных случаях скидки варьировались от 60 до 80%, что создавало условия для установления искусственно высоких закупочных (контрактных) цен, подчеркнули в Антимонопольном комитете.

Расхождения на внутреннем рынке также связаны с большими скидками, которые предоставляли иностранные поставщики отдельным местным импортерами по обоюдному соглашению, добавили в пресс-службе.

В АМК отметили, что если местный импортер заключил «эксклюзивный» контракт с иностранным поставщиком и при этом существует высокий спрос на его продукцию (в том числе за счет известных брендов), то скидки могут быть не такими высокими. В этом случае применяется завышенная первоначальная стоимость контракта.

Как показал анализ, разница в стоимости на некоторые виды лекарств по сравнению с соседними странами (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) варьируется от 10% до 100%. К примеру, «Магний В6» продается в Ташкенте по 55−60 тысяч сумов. Средняя цена в Нурсултане и Бишкеке в пересчете на национальную валюту составляет 40 тысяч сумов, в Душанбе — 30 тысяч сумов, а в Москве — 36 тысяч сумов.

АМК, изучая причины относительно низких цен в других странах, установил, что в более чем в 30 государствах, включая СНГ, применяются методы внешнего референтного ценообразования.

Справка: Методом внешнего референтного ценообразования является формирование цен на основе сравнения цен на лекарства в странах с аналогичным социально-экономическим развитием или географическим расположением.

В Австрии, Болгарии, Италии в качестве внешних референтных цен принимаются средние цены, а в Венгрии, Польше, Испании используется метод наименьшей стоимости. В Бельгии, Чехии, Беларуси внешние референтные цены применяются ко всем видам лекарств, в Нидерландах, России, Казахстане — референтные цены на определенные виды лекарств.

В связи с этим предлагается ввести в Узбекистане новый механизм формирования цен на основные виды лекарственных препаратов, а именно — формирование внешних референтных цен, говорится в сообщении. Оно подразумевает (что):

введение единой электронной базы данных лекарств в избранных (соседних) странах;

рекомендуемые закупочные цены на лекарства будут сравниваться с ценами в соседних странах;

введение требования, чтобы цены на препараты в аптеках не превышали внешние референтные цены;

импортеры, в том числе местные производители, смогут ознакомиться с утвержденными референтными ценами на сайте Министерства здравоохранения и производить в соответствии с ними расчеты на свою продукцию.

Внедрение этого механизма позволит снизить стоимость препаратов с разницей в ценах до минимума, предотвратить манипуляцию цен со стороны импортеров и сэкономить бюджетные средств при госзакупках лекарств, отметили в комитете.

Сейчас АМК совместно с Агентством по развитию фармацевтической промышленности готовит проект нормативно-правового акта о введении данного механизма.

Ранее «Газета.uz» писала о планируемом внедрении референтного ценообразования и что это значит для потребителей и производителей.