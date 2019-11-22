За 10 месяцев 2019 года коммерческие банки Узбекистана выделили 41 тысяче физических лиц ипотечные кредиты в размере 5,9 трлн сумов, что на 37% больше показателей аналогичного периода предыдущего года (3,7 трлн сумов), следует из статистических данных Центрального банка.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения

Наиболее высокий рост ипотечного кредитования наблюдался в Ташкенте (рост на 1,178 трлн сумов или 698%), а также, в Каракалпакстане (374 млрд сумов или 320%), Ташкентской (387 млрд сумов или 287%), Сурхандарьинской (289 млрд сумов или 375%) и Самаркандской областях (200 млрд сумов или 151%).

При этом, число сделок по ипотеке значительно снизилось в Ферганской (-217 млрд сумов или -34,3%), Джизакской (-209 млрд сумов или -44,8%), Сырдарьинской (-116 млрд сумов или -44%) областях, незначительно — в Навоийской (-8 млрд сумов или -5,6%) и Хорезмской (-35 млрд сумов или -13,4%) областях.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения

Из общего объёма выделенных ипотечных кредитов 99% (5,848 трлн сумов) направлено на первичный рынок, 1% (61 млрд сумов) — на вторичный.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения

В составе ипотечных кредитов доля кредитов, выделенных на льготной основе в пределах 7−16% годовых, составляет 82%, в пределах 17−20% годовых — 14,1%, по 20% годовых и выше — 3,9%.

Как объяснили «Газете.uz» в Центральном банке, на рост и снижение показателей повлияли два главных фактора: темпы строительства новых домов и спрос населения на покупку жилья.

В конце октября в ходе совещания под председательством президента стало известно, что возведение многоэтажного жилья передадут предпринимателям, а государство будет выделять землю и средства банкам для ипотечных кредитов.

Справка: В 2016 году Шавкат Мирзиёев подписал постановления о программах строительства доступных жилых домов в сельской местности на 2017−2021 годы и строительства и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017−2020 годы. В рамках госпрограмм в 2016 году было построено 16,2 тысячи домов и квартир на 4,33 трлн сумов, в 2017-м — почти 45 тысяч на 6,2 трлн сумов, в 2018-м — почти 62 тысячи на 12,12 трлн сумов и с начала 2019 года — 49,5 тысячи домов и квартир на 12,24 трлн сумов.

По расчетам, озвученным на совещании, для полного удовлетворения потребности населения в жилье необходимо ежегодно строить по 145 тысяч квартир на 27 трлн сумов