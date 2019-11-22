Компания Huawei подписала меморандум о взаимопонимании с Университетом журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана. Меморандум направлен на сотрудничество в сфере развития IT-журналистики и повышения профессионального уровня знаний будущих специалистов в области медийного пространства. Подписание меморандума состоялось в Инновационном центре компании Huawei в рамках визита руководства, преподавательского состава и студентов университета.





Компания Huawei на протяжении долгого времени сотрудничает с образовательными учреждениями в сфере информационных технологий. Так как тема информационных технологий уже давно вышла за рамки профессионально ориентированных вузов и касается всех сфер экономического и социального развития страны, повышение уровня ознакомления с инновационными технологиями журналистов, блогеров, PR-специалистов остро стоит перед образовательными учреждениями в сфере массовых коммуникаций.





В ходе визита в шоурум компании гости смогли ознакомиться с флагманскими моделями смартфонов и изучить функции, которые могли бы быть полезными для ежедневной работы журналиста и способными заменить профессиональные видео- и фотокамеры. Эксперты в области 5G-технологий, облачных вычислений и решений для обеспечения связью удаленных и труднодоступных мест рассказали о принципах работы и преимуществах применения технологий Huawei. Студенты также ознакомились с глобальным проектом Seeds for the Future, в рамках которого ежегодно компания Huawei отправляет на стажировку студентов Узбекистана в Китай.





«Мы благодарим руководство Университета журналистики за проявленный интерес к инновационным технологиям компании Huawei и за желание сотрудничать в сфере повышения навыков и знаний будущих журналистов. Технологии стремительно развиваются, цифровизация охватывает все сферы жизни, среди населения растет количество вопросов об инновациях и преимуществах их применения. Очень важно, чтобы молодое поколение журналистов могло доступным языком ответить на эти вопросы и быть осведомленными последними достижениями развития ИКТ как в Узбекистане, так и в мире в целом», — отметил Даврон Азизов, директор по связям с общественностью и массовым коммуникациям компании Huawei.

Компания Huawei уже подписала соглашения и плодотворно сотрудничает с такими образовательными учреждениями, как Ташкентский университет информационных технологий, Университет Инха в Ташкенте, China Campus Network, а также реализует ряд образовательных проектов, направленных на поддержку ИКТ-талантов в Узбекистане.

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