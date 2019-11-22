20 ноября примерно в 2:30 в одном из домов махалли «Шохгузар» Булакбашинского района Андижанской области, где проживал гражданин Хасанбой Эсонов с семьей, произошла вспышка газовоздушной смеси.

Как сообщила пресс-служба «Худудгазтаъминот», в результате чрезвычайного происшествия пострадали его супруга и сын (2001 г. р.).

Изучение «Худудгаз Андижан» установило, что утечка газа произошла через изношенную велосипедную резину, которая была подсоединена к установленной дома самодельной печи для обогрева помещения. Не почувствовав запаха, хозяин дома включил свет и случился взрыв.

Районные прокуратура и управление внутренних дел ведут следствие по факту происшествия.

В «Худудгазтаъминот» призвали потребителей соблюдать правила безопасного использования природного и сжиженного газа в быту и в случае установления технических неисправностей при эксплуатации газовых приборов звонить по номеру: 104, 1104 или 71 200−08−04.