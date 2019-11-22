Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти планирует посетить с визитом Узбекистан в первой половине 2020 года, чтобы обсудить расширение деятельности банка в стране, сообщила пресс-служба МИДа.

Встречу с главой ЕБРР 21 ноября провел посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов. Стороны обсудили ход реализации пятилетней стратегии банка в стране, принятой в 2018 году.

Сума Чакрабарти отметил готовность банка к дальнейшему увеличению странового портфеля Узбекистана. В частности, ЕБРР намерен расширить содействие проектам в области частного предпринимательства и развития человеческого капитала.

В этой связи банк сейчас рассматривает вопрос открытия в следующем году своего представительства в Каракалпакстане в дополнение к действующему офису ЕБРР в Ташкенте и недавно открытому в Андижане.

Правительство Узбекистана и ЕБРР 20 ноября подписали кредитные соглашения на общую сумму 246,1 млн долларов на проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В этот же день в Ташкенте прошла первая промежуточная сессия Совета иностранных инвесторов с участием ЕБРР при президенте.

ЕБРР возобновил работу в Узбекистане в 2017 году после десятилетнего перерыва. На сегодняшний день банк инвестировал 1,3 млрд евро в 70 проектов в различных секторах экономики Узбекистана.