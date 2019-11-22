Центральный банк Узбекистана обновил проект приказа о порядке расчета и допустимом значении показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица по кредитам (микрозаймам), а также нормах по сдерживанию роста долговой нагрузки.

Под показателем долговой нагрузки (ПДН) физических лиц понимается соотношение среднемесячных платежей по всем кредитам и займам к среднемесячным доходам клиента. Процедура расчета показателя коснется микрозаймов, предоставляемых банками и микрокредитными организациями, а также для кредитов, выдаваемых ломбардами.

По новым требованиям ЦБ, кредитные организации при выдаче кредита будут обязаны рассчитывать ПДН для каждого клиента. Для определения среднемесячных доходов клиента они могут потребовать справку о среднемесячной зарплате за последние 12 месяцев, утвержденную заемщиком/созаемщиком и работодателем, пенсионное удостоверение, информацию о накопительных пенсионных взносах и другую информацию, подтверждающую доходы заемщика и созаемщика.

Рост долговой нагрузки

Центральный банк проанализировал состояние долговой нагрузки населения (отношение платежей по кредитам к доходам), которая на 1 июля текущего года увеличилась на 5,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В рамках анализа рассмотрены более 150 тысяч договоров по выданным населению кредитам. Так, долговая нагрузка в 35% случаях превышает рекомендуемую норму (50%), в том числе в 67% договоров автокредитования, 37% договоров микрокредитования и 25% договоров по потребительским кредитам.

Международный опыт показывает, что возникновение такой проблемной ситуации может существенно ухудшить социально-финансовое положение населения, говорится в сообщении ЦБ.

По заявлению Центробанка, для предотвращения увеличения долговой нагрузки населения государство уделяет особое внимание анализу этого вопроса и осуществлению необходимых макропруденциальных мер.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения.

Согласно информации об остатке кредитного портфеля по видам кредитования, за первые девять месяцев текущего года объем микрозаймов вырос на 860% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, автокредитов — на 187%, других потребительских кредитов — на 42%.

Пересмотр первого проекта

Ранее директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций ЦБ Аброр Турдалиев сообщил «Газете.uz», что доступность микрофинансовых услуг не должна негативно отразиться на потребителях.

«Пока мы планируем внедрить долговую нагрузку по микрофинансовым услугам: микрокредиты, кредиты ломбардов и кредитных организаций, микрозаймы… Есть дневная процентная ставка, которая достаточно высокая. У регуляторов в соседних странах это является основной головной болью. Мы таким образом хотим, чтобы эта доступность микрофинансовых услуг не отразилась негативно на потребителях. И чтобы банки при достижении определенного уровня ограничивали кредитование данных заемщиков. Это является международной практикой и считается подходом добросовестного кредитования. Отказ со стороны банка — это и есть добросовестное кредитование, чтобы человек не угодил в долговую кабалу», — отметил он.

Однако, что в комментариях к первой версии проекта граждане просили исключить требование о расчете долговой нагрузки для ломбардов, поскольку это может привести к их закрытию.

«Принцип работы ломбарда — удовлетворение потребности населения в получении кредита, только при наличии паспорта и залога. Кредиты выдаются в течение 5−10 минут. Предложенная инициатива может отрезать огромное количество людей от доступных кредитов, выдаваемых ломбардами, что приведёт к увеличению нелегальных операций на рынке. Кроме того, вызывает вопросы процесс расчета долговой нагрузки. Кто и как ее будет считать и сколько это займет времени?» — звучит один из вопросов.

Автор другого комментария отмечал, что для клиента ломбарда расчет долговой нагрузки не имеет смысла, так как согласно Гражданскому кодексу он имеет имущество, которым может распоряжаться по своему усмотрению и в своих интересах.

Центральный банк учел эти предложения и пересмотрел проект с внесением соответствующих изменений. В частности, установлено, что показатель долговой нагрузки рассчитывается по каждому заёмщику, если сумма выдаваемого кредита (микрозайма) и основного долга заемщика по ранее выданным кредитным договорам (договорам микрозаймов) в совокупности составляет 10 млн сумов и более.

Кроме того, ПДН физического лица увеличен с 40% до 50%.

«Данные изменения предотвращая чрезмерную долговую нагрузку населения, не ограничивают возможность широких слоев населения в получении кредитов», — считают в Центробанке.

Вместе с тем в проекте максимальная дневная процентная ставка по всем кредитным и микрокредитным соглашениям, предоставляемым кредитными организациями физическим лицам, осталась без изменений. Ее предлагает установить на уровне не выше 0,3%, при этом проценты, комиссионные, пени и другие санкции не должны превышать половины годовой суммы кредита.

Ранее комментатор документа попросила не ограничивать дневную процентную ставку в ломбардах до 0,3%, иначе ломбардам, чтобы выдать кредит клиенту, придется делать запрос в кредитное бюро, заплатив при этом за услугу 0,05 МРЗП + НДС (примерно 13 тысяч сумов).

Обсуждение проекта продлится до 5 декабря.