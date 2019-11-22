Советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабар Абдувахитов призвал функционеров и специалистов в сфере футбола уберечь себя от коррупции. Об этом он сообщил на собрании в Национальном олимпийском комитете Узбекистана во вторник.

В мероприятии также участвовали президент НОК Рустам Шоабдурахмонов, министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев, первый вице-президент Ассоциации футбола Равшан Ирматов, специалисты в сфере футбола и другие.

Ранее для общественного обсуждения был опубликован проект постановления президента, которым предлагается утвердить Концепцию по выводу футбола в Узбекистане на новый уровень к 2030 году. В ней указан комплекс мер по популяризации футбола и системному развитию этого вида спорта.

«Открыто говоря, за последние 25 лет мы многие вещи делали неправильно. Я это очень хорошо понимаю. Я прошу вас оказать поддержку, дать предложения, давайте откроем школы, школу тренеров, школу судей. Давайте вести [работу] системно. Когда я говорю системно, это не [значит] системная коррупция», — сказал Абдужабар Абдувахитов.

Советник президента упомянул увольнение бывшего ректора Ташкентского государственного экономического университета и сообщил, что столкнулся с «системным и инновационным подходом к взяточничеству».

«Недавно в одном университете мы освободили одного человека от должности. Я столкнулся с одной вещью: мы говорим „системный, системный, системный, инновационный подход“. Но, оказывается, у взяточничества тоже есть системный и инновационный подход. Уберегите себя от этого. Не делайте этого», — призвал он.

Абдужабар Абдувахитов попросил специалистов в сфере футбола оказать поддержку в реализации планируемой концепции. «Но поддержка — это не мониторинг, не взгляд со стороны», — заявил он.

Ранее советник президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзод Кудбиев на заседании по вопросам борьбы с коррупцией с участием ректоров заявил, что «руководители, которые злоупотребляют полномочиями, понесут заслуженное наказание».

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Источник: Sports.uz.