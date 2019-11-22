В 2020 году компания BENKAM планирует увеличить мощность производства и поставки алюминиевого профиля для различного назначения до 55 тысяч тонн готовой продукции. Максимальный выпуск продукции в 2019 году составил 36 тысяч тонн. Показатели на будущий год увеличатся с помощью внедрения нового оборудования, которое производит алюминиевые профили и осуществляет их обработку.





На заводе установлены три высокопроизводительных пресса прямой экструзии с силой давления 1 000, 2 000 и 4 000 тонн из Италии и Южной Кореи. Они отвечают всем требованиям безопасности и оснащаются системой автоматического управления, что позволяет ускорить процесс работы, а также предоставить лучшее качество.





Новые экструдеры от компании SKM из Южной Кореи обладают следующими характеристиками:

два пресса с силой давления 2 000 тонн с пропускным диаметром алюминиевого столба в 7 дюймов способны производить 20 тонн готовой продукции в сутки;

один пресс мощностью 1 000 тонн с диаметром алюминиевого столба в 5 дюймов с производительностью 11 тонн в сутки.

Три пресса позволят производить дополнительный объем алюминиевых профилей для использования в интерьерах, оконно-фасадных системах, автомобилестроении, энергетике, строительстве жилых и коммерческих комплексов и многих других сферах.





Производство на этих оборудованиях обеспечивает рынок высококачественным продуктом, что позволяет развивать промышленность страны и экспортный потенциал значительными темпами. Наличие и внедрение международных стандартов в компании BENKAM таких, как ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 позволяет поддерживать атмосферу доверия в стратегически важных сотрудничествах.

Сегодня можно наблюдать спрос к алюминиевой продукции по всему миру. BENKAM успешно производит и экспортирует алюминиевые профили в страны Центральной Азии и Европейского союза, Россию, США и Канаду.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте или по телефону: (+998) 71−203−01−01.

Сайт: benkam.be

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