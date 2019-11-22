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23 и 24 ноября
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
18 лучших событий этих выходных в столице
Премьера боевика "Аванпост", вечеринки, профессиональный бойцовский турнир, выставки, спектакли, встреча Instameet, детские мастер-классы и другие интересные мероприятия.
"Аванпост"
Триллер, фантастика, боевик
Открытие в The Roof
Вечеринки в Steam bar
Tashkent Fashion Week 2019
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Первый профессиональный бойцовский турнир GFC20
Выставка «Лазурный цветок и разные птицы»
Выставка Валерия Кузнецова «Золотая осень»
Afisha.uz - все события Ташкента!
Мастер-класс в жанре Resin art в «Огнях Ташкента»
Воркшоп «Новогодний венок» в Toshkent Gullari School
Бесплатный мастер-класс «5 морфотипов старения кожи»
Бесплатный урок курса «PRO SMM — Развитие бренда»
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Творческие мастер-классы в Next'e
Детский мастер-класс в ресторане «Огни Ташкента»
Акция «Семья без насилия» в Compass'e
Бесплатная игра «Мафия» в Parus'e
Встреча Instameet в Ботаническом саду
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Спектакль "Женщина-дьявол"
Голографический спектакль Buyuk Temur
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