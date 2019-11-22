Художники, деятели культуры, имеющие звания «Народный артист Узбекистана» и «Народный художник Узбекистана», а также лауреаты музыкальной премии «Нихол» прикреплены к хокимам в качестве творческих советников по вопросам культуры и искусства на общественных началах.

Это предусмотрено постановлением правительства от 21 ноября по совершенствованию системы содержательной организации досуга молодежи в свободное время путем их широкого привлечения в учреждения культуры и искусства, сообщило Министерство юстиции.

Ранее подобная система была внедрена в Андижанской области и теперь будет распространена в остальных регионах страны. Основная задача творческих советников — помогать хокимам вовлекать молодежь в культуру и искусству.

До конца года в каждом районном и городском центральном культурном центре на общественных началах будет организовано по одному театральному коллективу, вокально-инструментальному ансамблю, ансамблю пения и танца и образцовому детскому ансамблю.