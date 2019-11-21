Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 ноября провел совещание, посвященное реформированию социальной защиты населения, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании говорилось, что за последние два года число получателей социальных пособий увеличилось в 1,3 раза, размер пособий возрос вдвое, внедрен порядок выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.

Однако в сфере сохраняется ряд проблем, о чем свидетельствует поступление за первые девять месяцев текущего года в народные приемные президента 36 тысяч жалоб, связанных с назначением социальных пособий.

Отсутствуют четкие критерии отнесения к социально уязвимой категории населения и учета таких лиц. Все еще не внедрены понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум», необходимые для определения размера пенсий и пособий. Ордеры, выделяемые на прохождение бесплатного лечения от социально значимых заболеваний, не всегда доходят до нуждающихся граждан.

Схожая картина наблюдается в выделении жилья социально уязвимым слоям населения и освобождении от уплаты родительского взноса в дошкольных образовательных организациях. Имеются недостатки в обеспечении жильем и работой воспитанников домов милосердия, уходе за одинокими престарелыми, реабилитации лиц без постоянного места жительства.

Президент отметил, что в стране отсутствует целостная система, координирующая работу в области социальной защиты населения. Этими вопросами занимаются около 30 государственных ведомств, организаций и комиссий. На совещании обсуждены вопросы внедрения в этой сфере совершенно новой системы на основе международного опыта.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость организовать учет граждан социально уязвимых категорий и обеспечить адресность выплат, разработать порядок подсчета размеров потребительской корзины и прожиточного минимума, а также норм потребления с привлечением экспертов международных организаций. Внедрение этих понятий состоится после их апробации в городах и областях.

Планируется сформировать единый реестр получателей социальной помощи, который объединит данные органов налоговой службы, внутренних дел, кадастра, самоуправления, учреждений здравоохранения, пенсионного обеспечения, по труду, а также банков и коммунальных ведомств в единую базу. Это позволит сократить время на сбор документов с нескольких дней до нескольких часов, а граждане смогут обращаться только в одно ведомство.

Социальная защита должна не ограничиваться лишь выплатой пособий, но и помогать нуждающимся «встать на ноги», подчеркнул президент. Можно обеспечить полезным трудом 80% людей с инвалидностью, создав соответствующие рабочие условия, отметил он.

Министерству здравоохранения и Министерству занятости и трудовых отношений даны указания по пересмотру классификатора профессий по группам инвалидности и созданию дополнительных возможностей для осуществления людьми с инвалидностью трудовой деятельности.

Он также поручил разработать программу социальной адаптации воспитанников домов милосердия, предусматривающую также обеспечение их работой.

Глава государства отметил, что реформирование действующей системы по методу «шоковой терапии» может по-разному сказаться на разных слоях населения, и дал указание разработать с учетом этого стратегию социальной защиты населения до 2030 года.

До конца первого полугодия 2020 года в каждом регионе Узбекистана запланировано провести эксперимент по новой системе социальной защиты населения.

На совещании также были затронуты вопросы социальной поддержки одиноких престарелых и совершенствования деятельности центров реабилитации лиц без определенного места жительства.

Президент также указал на необходимость реформирования системы социального страхования и повышения заинтересованности населения в уплате пенсионных взносов через переход на трехуровневую систему пенсионного обеспечения.