Компания «Узбекнефтегаз» и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR планируют создать трейдерское совместное предприятие для поставок углеводородов из Узбекистана в Европу, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

20 ноября в «Узбекнефтегазе» прошла встреча с представителями SOCAR, SOCAR Trading и компанией Chemtrade. Договоренности о сотрудничестве стороны достигли в ходе визита руководства «Узбекнефтегаза» в Баку в октябре.

СП станет новым направлением для «Узбекнефтегаза», позволяющим освоить экспортные рынки Европы, а также других стран, не имеющих прямых транспортных коридоров с Узбекистаном, отмечается в сообщении.

Мощности «Узбекнефтегаза» позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 млн тонн в год. Компания сегодня экспортирует порядка 15 млрд кубометров газа в Китай, Россию и страны Центральной Азии, а также около 100 тысяч тонн нефтепродуктов в соседние страны.

В мае «Узбекнефтегаз», SOCAR и BP Exploration (Caspian Sea) подписали соглашение по проведению геологоразведочных работ на узбекской части Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона. Тогда же «Узбекнефтегаз» и SOCAR подписали соглашение по увеличению добычи углеводородов на четырех месторождениях на юге страны с применением передовых технологий азербайджанской компании.