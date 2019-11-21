Вопросы реформирования системы социального страхования были обсуждены на совещании под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 21 ноября.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент указал на необходимость повышения заинтересованности населения в уплате пенсионных взносов через переход на трехуровневую систему пенсионного обеспечения.

Первый уровень предполагает выплату государственной пенсии минимального размера. Второй уровень — это пенсия, накапливаемая на личном счету на основе отчисления определенной суммы из заработной платы с начислением процентов в размере не ниже ставки рефинансирования Центрального банка. В третьем случае человек сам определяет размер отчислений в пенсионный фонд.

«Если эта система получит поддержку, граждане, помимо получения гарантированной государством пенсии, смогут сами определять, на пенсию какого размера они смогут рассчитывать при наступлении пенсионного возраста», — говорится в сообщении.

Президент поручил Министерству финансов совместно с экспертами Всемирного банка и других финансовых организаций разработать концепцию пенсионной реформы и пересмотреть виды социального страхования.