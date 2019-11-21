В Намангане на площади 18 га планируется построить «умный город» Namangan Square. Старт проекта, реализуемого строительной компанией MJ Developers, анонсирован на презентации в Ташкенте 20 ноября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Namangan Square.

На территории комплекса предполагается возвести около 325 тысяч кв. м. офисных, жилых и торговых площадей. В их числе — две башни, которые, как ожидается, станут первыми в Ферганской долине небоскребами.

Проект также предусматривает беговые и велодорожки, полноценные зоны для воркаута и скейтинга, а также поля для занятий баскетболом, теннисом, футзалом и гольфом. В комплексе, по словам представителей компании, будут использоваться передовые «зеленые» технологии.

В компании рассчитывают, что в 2021 году жильцами Namangan Square станут 10 тысяч горожан.

В проектировании Namangan Square участвовал известный индийский архитектор Хафиз Контрактор, отмечается в сообщении.

Как указано на сайте MJ Developers, компания реализует в Узбекистане еще два проекта — это строительство 4-х звездочного отеля в Бухаре и объектов недвижимости в Ташкенте совместно с индийской компанией Minerva World of Knowledge.

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