20 ноября в Баяутском районе Сырдарьинской области, городе Ангрене Ташкентской области и Хатырчинском районе Навоийской области произошли случаи отравления угарным газом со смертельным исходом.
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, жертвами отравления стали члены трех семей. Скончались пять человек — трое мужчин и две женщины, один ребенок госпитализирован.
Органы прокуратуры ведут предварительное расследование по фактам происшествий.
Что нужно знать об угарном газе? Читайте инструкцию МЧС.
Shohruh Hotamov
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Виктор Неизвесный
Прям сводки с фронта. То ДТП, то отравления, то пожары, то отравления угарным газом. А ведь замлрозков как таковых ещё и не было даже!