20 ноября в Баяутском районе Сырдарьинской области, городе Ангрене Ташкентской области и Хатырчинском районе Навоийской области произошли случаи отравления угарным газом со смертельным исходом.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, жертвами отравления стали члены трех семей. Скончались пять человек — трое мужчин и две женщины, один ребенок госпитализирован.

Органы прокуратуры ведут предварительное расследование по фактам происшествий.

Что нужно знать об угарном газе? Читайте инструкцию МЧС.