В колонии-поселении №43 в Ташкентской области заключенный Б. Р. путем мошенничества завладел 2000 долларами США другого заключенного. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, Б. Р. вошел в доверие к заключенному, обманом заверив его в необходимости дачи взятки адвокату для освобождения из колонии.

Специальная прокуратура Ташкента возбудила в отношении Б. Р. уголовное дело по статьям 168 (Мошенничество) через 28 (Виды соучастников преступления) и 211 (Дача взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.