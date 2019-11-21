Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 ноября подписал очередное постановление об улучшении бизнес-среды и совершенствованию системы поддержки предпринимательства. Документом утверждена «Дорожная карта» по улучшению позиций страны в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса».

В документе отмечается улучшение позиций Узбекистана в рейтинге «Ведение бизнеса-2020», однако подчеркивается сохранение препятствий на пути улучшения бизнес-среды и обеспечения свободы предпринимательства, в частности, неправильное применение актов законодательства.

«Встречи, проводимые с предпринимателями и инвесторами, свидетельствуют о недостаточной осведомленности исполнителей на местах относительно сути и содержания проводимых реформ в данной сфере, ощутимом отставании в нормативно-правовых актах, наличии излишних бюрократических барьеров при оформлении отдельных лицензий и разрешений», — говорится в постановлении.

Документом руководители «всех уровней органов государственной власти и управления, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, города Ташкента, районов и городов» строго предупреждены о безусловном соблюдении ими требований статьи 53 Конституции и закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников».

Установлено, что инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов разгосударствления и приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами и судами, квалифицируется как нарушение неприкосновенности частной собственности, такие дела не принимаются к рассмотрению.

Генеральной прокуратуре поручено усилить надзор за неукоснительным соблюдением законодательства о защите частной собственности и гарантиях прав собственников, обеспечить неотвратимость ответственности, вплоть до привлечения к уголовной ответственности, должностных лиц уполномоченных государственных органов за инициирование пересмотра и отмены результатов разгосударствления и приватизации.

Руководителям министерств строительства и энергетики, Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Центрального банка и Агентства по управлению госактивами указано на низкими позиции страны в рейтинге «Ведение бизнеса», в том числе по таким направлениям, как выдача разрешения на строительство, подключение к сетям электроснабжения, регистрация недвижимости, кредитование и разрешение неплатежеспособности.

В этих министерствах и ведомствах будут созданы рабочие группы «по доведению и разъяснению исполнителям на местах сути и содержания проводимых реформ, устранению практики неправильного применения актов законодательства, регулярному изучению мнения предпринимателей на местах, проведению инвентаризации ведомственных нормативно-правовых актов».

Документом с 1 января 2020 года отменяются требования:

проверки задолженности по коммунальным услугам при нотариальном удостоверении по требованию одной из сторон договоров купли-продажи недвижимого имущества между субъектами предпринимательства — юридическими лицами;

предоставления непосредственно в бумажной форме в органы государственной налоговой службы налогоплательщиками заявлений после проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, — информации о земельном участке и ином недвижимом имуществе и его собственниках (владельцах);

взимания с субъектов предпринимательства платежей за оформление разрешений и сертификатов, необходимых для осуществления экспорта плодоовощной и текстильной продукции и изделий (за исключением хлопка).

С 1 февраля 2020 года:

документы разрешительного характера и сертификаты, необходимые для осуществления экспортно-импортных операций, оформляются через таможенную информационную систему «Единое окно», с которой интегрируются автоматизированные информационные системы уполномоченных органов;

размеры платежей за проведение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, фитосанитарного и экологического контроля устанавливаются в пределах затрат уполномоченных органов на выдачу соответствующего документа;

создается возможность для юридических лиц направлять ответчику и экономическому суду исковое заявление и приложения к нему в электронной форме через персональный кабинет налогоплательщика.

С 1 октября 2020 года:

подключение к электрическим сетям электрооборудования мощностью до 140 кВт осуществляется за счет средств АО «Региональные электрические сети» по желанию субъекта предпринимательства в соответствии с его запросом, подаваемым в центры государственных услуг, одновременно с заявлением на получение технических условий. Данные средства взыскиваются в течение одного года за счет надбавок к стоимости электроэнергии, потребляемой субъектами предпринимательства.

Намечено упрощение и сокращение сроков процедур, связанных с рассмотрением, согласованием документов и проведением работ при подключении к системе электроснабжения.

Запланирован пересмотр актов законодательства, регламентирующих систему лицензирования и выдачи разрешений, систематизировав и приведя их в соответствие с современными требованиями.