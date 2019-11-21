Компания AKFA приняла участие на ежегодной международной премии Employer Brand Award & Summit-2019. Премия вручается ведущим работодателям и выдающимся HR-решениям по объявленным номинациям.





Главной целью Employer Brand Award & Summit-2019 стал обмен опытом HR-индустрии Узбекистана, стран СНГ и Европы: Казахстан, Кыргызстан, Россия, Украина, Беларусь. Данный саммит объединяет компании, которые заботятся о своем имидже на рынке труда, привлекают квалифицированных кадров и создают комфортные условия для сотрудников. По результатам конкурса формировался объективный рейтинг работодателей среди локальных и мировых брендов участвующих стран.





По итогу конкурса победители были награждены по семи номинациям. Компания AKFA подала заявки на участие по трем номинациям и заняла следующие места:

первое место было присуждено за вклад в развитие бизнеса и высокие показатели по вложенным инвестициям в номинации «Бизнес-результат»;

второе место было присуждено за программы и проекты, которые способствует развитию человеческого потенциала в номинации «Развитие талантов»;

третье место было присуждено за проекты, которые отвечают современным тенденциям в области бизнеса и управления персоналом в номинации «Инновации». Экспертами были одобрены решения компании AKFA по использованию современных технологий и их развитию на рынке страны.





Участие в ежегодной международной премии Employer Brand Award & Summit-2019 дало возможность презентовать налаженную систему компании AKFA и способствовать развитию имиджа бренда в HR-индустрии.

Телефон: (+998) 71−203−00−00

Сайт: akfa.uz

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