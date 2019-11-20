Любой современный человек стремится к лучшей жизни. Дети хотят новый телевизор, хозяйки на кухне — большой холодильник, а бабушки с дедушками — кондиционер, чтобы легче переносить жару. Но далеко не всегда желания совпадают с возможностями.

Хорошо, если деньги на покупку есть сразу, сложнее, когда их не хватает. Кто-то в таких случаях откладывает и попутно переживает, что появятся непредвиденные расходы. Другие открыли для себя более удобный способ покупки — кредит.

Кредит — это возможность пользоваться новой вещью уже сейчас, пока соседи лишь мечтают и упорно копят на покупку.

Например: глава семьи Фаррух решил купить жене Шахнозе современную стиральную машину взамен старой «Малютки», чтобы ей было легче ухаживать за домом. Он пошел в магазин бытовой техники, где консультант подобрал ему подходящую модель. Стиральная машина с учетом кредита на год стоила 4 млн сумов. Фаррух оплатил первоначальный платеж 800 тыс. сумов (20%) и радостный отвез покупку домой. Счастью в глазах Шахнозы не было предела, ведь теперь она сможет больше заниматься домашними делами, пока машинка будет начисто стирать постельное белье и вещи детей. Фарруху осталось дело за малым — оплачивать по 267 тыс. сумов в месяц на протяжении года. И главное здесь — вовремя сделать ежемесячный взнос, иначе сумма может заметно вырасти.

При этом больше не нужно отпрашиваться с работы, чтобы съездить в банк и внести ежемесячный платеж по кредиту. Это можно сделать в любом месте в удобное для себя время с помощью платежной системы Paynet.uz.





Как оплатить кредит с помощью Paynet.uz

Для оплаты по кредиту можно воспользоваться любым ближайшим пунктом приема платежей Paynet.uz или терминалом самообслуживания. Комиссия составляет 2,5% от суммы оплаты. При оплате достаточно указать банк, номер кредита и сумму платежа.

Еще удобнее и выгоднее погашать кредит через мобильное приложение PAYNET для iOS и Android. Ежемесячный платеж можно совершить прямо со смартфона с комиссией всего 2%. Для оплаты нужно войти в раздел «Погашение кредитов», выбрать банк из списка, ввести номер контракта и сумму. И платеж попадет на счет в банке уже через несколько секунд.

Таким образом, Фарруху не нужно тратить дополнительное время и деньги на проезд в удаленное отделение банка для оплаты по кредиту. Теперь он сможет оплачивать по 267 тыс. сумов в месяц со своего смартфона, уплатив всего 5400 сумов комиссии.

Список банков, доступных для погашения по кредиту:

Mikrokreditbank, «Алокабанк», «Узпромстройбанк», «Халк банк»;

InfinBank, «Туронбанк», Банк «Ориент Финанс», «Агробанк»;

Asia Alliance Bank, Madad Invest Bank, «Давр-банк», Ziraat Bank;

«Универсалбанк», Банк «Ипак Йули», «Кишлок курилиш банк», Ravnaq-Bank;

Hi-Tech Bank, «Хамкорбанка», Банк «Асака».

Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 71−202−07−07.

Сайт: paynet.uz

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