Министерство обороны Узбекистана представило концепцию Парка Победы в Ташкенте, который будет построен к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Инициативу о строительстве Парка Победы озвучил президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Узбекистан президента России Владимира Путина. В июне стало известно, что парк планируется разбить у памятника генерал-майору Сабиру Рахимову в Алмазарском районе.

При создании концепции парка изучен опыт ряда зарубежных стран по созданию подобных парков и скверов, а также мемориальных комплексов, отмечается в сообщении.

В разных уголках парка будут сооружены оформленные в национальном стиле крытые террасы с Wi-Fi зонами и созданы панно и специальные площадки с гербами, флагами, картами 35 государств -победителей во Второй мировой войне.

Для создания исторической атмосферы в парке будет транслироваться музыка военного времени и информационные сообщения тех лет.

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