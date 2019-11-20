Министерство обороны Узбекистана представило концепцию Парка Победы в Ташкенте, который будет построен к 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Инициативу о строительстве Парка Победы озвучил президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Узбекистан президента России Владимира Путина. В июне стало известно, что парк планируется разбить у памятника генерал-майору Сабиру Рахимову в Алмазарском районе.
При создании концепции парка изучен опыт ряда зарубежных стран по созданию подобных парков и скверов, а также мемориальных комплексов, отмечается в сообщении.
В разных уголках парка будут сооружены оформленные в национальном стиле крытые террасы с Wi-Fi зонами и созданы панно и специальные площадки с гербами, флагами, картами 35 государств -победителей во Второй мировой войне.
Для создания исторической атмосферы в парке будет транслироваться музыка военного времени и информационные сообщения тех лет.
Шухрат Ахмедов
Было бы отлично, если вернули бы старое название района, Сабир Рахимовский район г. Ташкента. Генерал в свое время заслужил это. А бездари переименовали название этого района, героя СССР Сабир Рахимова, на какое то непонятное яблоко.
Natalya Butorina
Что-то в этой концепции не видно памятника Сабиру Рахимову. Опять будем переносить?
Елена Сергеевна
Главное чтобы этот парк не был закрыт постоянно, как обнесенный забором мемориал Братские могилы. Который открывается только на 9 мая(((