Еще совсем недавно телевизионный LED-экран казался верхом совершенства. Пользователи получили в свое распоряжение яркую картинку, отличное изображение, забыв о том, что не так давно даже цветное изображение было для всех настоящим открытием.

Но жизнь не стоит на месте, и инженеры компании LG предлагают продукт иного качества — телевизоры OLED. Они созданы на основе органических светодиодов, соединенных в матрицу экрана. В таких телевизорах нет необходимости в дополнительной подсветке, так как светодиоды сами излучают цвета, что позволяет создавать тонкие дисплеи и получать глубокий черный цвет.

Чтобы стало ясно, что стоит за характеристикой глубокого черного цвета, то можно представить темную комнату, в которой по телевизору, висящему на стене, идет трансляция салюта. Если человеку кажется, что изображение возникает прямо на стене — то у него безупречный черный, который выглядит не как темно-серый цвет, а так, как будто в этом месте ничего нет. Поэтому изображение получается настолько высокого качества, что создается впечатление того, что оно парит в воздухе. Безграничный контраст, расширенные возможности цветопередачи, широкий угол обзора и элегантность стекла объединяются в кинематографическую реальность, насыщенную живыми, сочными цветами, мельчайшими деталями и глубиной изображения. Появляется ощущение, что человек смотрит на улицу сквозь только что протертое окно.





Телевизор LG OLED55B8PLA откроет зрителям удивительный мир умной техники. Устройство прекрасно распознает голос, поэтому управление техникой становится еще более удобным — через телевизор можно управлять и другими гаджетами LG.

Телевизор поддерживает все существующие стандарты расширенного динамического диапазона: HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) и Advanced HDR от Technicolor. Фронтальные колонки, спрятанные в конструкцию телевизора, дают объемный и мощный звук, создавая эффект просмотра фильма в кинотеатре, а сама модель выглядит лаконично, изящно и стильно.

Компания LG уделяет особое внимание дизайну техники, а технология OLED позволила сделать этот телевизор максимально тонким — в выключенном состоянии создается впечатление, что рамка отсутствует совершенно.

О том, насколько детально продумана эта модель телевизора, можно судить просто взяв в руки пульт. Казалось бы — мелочь, но даже здесь проявляется забота об удобстве потребителя. Встроенный гироскоп считывает движение пульта в пространстве, контролируя движение курсора на экране. А для удобства прокрутки контента на пульте есть специальное колесико по аналогии с компьютерной мышкой. Кнопка включения телевизора рельефная, поэтому ее легко нащупать в темноте.

Приобрести телевизор OLED55B8PLA, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов GoodZone: (+998) 71−207−03−07;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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