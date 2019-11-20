Узбекистан при росте производительности труда сможет догнать и перегнать Казахстан по размеру ВВП. Об этом YouTube-проекту DIGISTAN заявилпрофессор экономики Парижской школы политических наук (Sciences Po) Сергей Гуриев.

Ведущий проекта Алишер Еликбаев отметил, что после избрания нового президента Шавката Мирзиёева в Узбекистан «ринулись инвестиции». Он спросил у гостя, не сменится ли региональный лидер в Центральной Азии, учитывая «трудоспособность узбеков».

«Если все будет хорошо и производительность труда в Узбекистане будет расти, то конечно же скоро, я имею в виду на горизонте 2−3 десятилетий, Узбекистан по размеру ВВП догонит и перегонит Казахстан, просто потому, что, как вы сказали, у вас разная демография», — заявил Сергей Гуриев.

При этом экономист отметил, что такой сценарий не гарантирован.

«Предстоит очень много работы и не надо забывать, что при прежнем президенте Узбекистан был изолирован от всего мира. Не только от соседей, но и от всего мира. В Узбекистане гораздо меньше людей, которые понимают, как устроена рыночная экономика, как делать рыночные реформы, и некоторые из этих реформ идут вперед. А некоторые буксуют. И в том числе привлечение иностранных инвестиций пока работает не так, как казалось, что все будет идти вперед», — считает он.





Профессор экономики также указал, что обещания Узбекистана по проведению некоторых реформ за последние три года не выполнены.

«Некоторые реформы, которые давно сделали в Казахстане, за последние три года обещаны в Узбекистане, но до сих пор не сделаны. Поэтому все не так просто. Но действительно очень многим людям нравится то, что говорит президент Шавкат Мирзиёев. Но действительно некоторые вещи он сделал, и сделал достаточно успешно», — сказал он.

По его словам, страны с демократической формой правления показывают заметно быстрый экономический рост, чем при других политических режимах.

«Те оценки, о которых я говорил, это исследования последних десяти лет показывают, что когда страна проходит процесс демократизации, переходит от диктатуры к демократизации, в среднем ускорение экономического роста составляют где-то один процентный пункт в год. То есть если у вас был рост 3%, то он станет 4%», — объяснил эксперт.

Сергей Гуриев называет это изменение существенным, но не совсем уж драматическим.

«Это может объяснять, что когда политические руководители думают о том, демократизировать ли политическую систему или нет, они могут объяснить для себя: да, вся экономика будет расти быстрее каждый год на один процентный пункт. Но где мое место в этом процветании через 10 или 20 лет, если для демократии нужны справедливые независимые эффективные суды, подотчетность правительства, борьба с коррупцией. Может быть, я потеряю свою власть», — рассуждает профессор экономики.

По этой причине, как считает эксперт, взаимодействие между политическими реформами и экономическими преобразованиями — это самый важный фактор, который влияет на проведение реформ, необходимые для процветания.

«На разных стадиях экономического роста демократия играет разную роль. И как раз на той стадии, на которой находятся сегодня Казахстан, Россия, многие страны в регионе операций ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — ред.), многие коммунистические страны — это так называемые страны со средним доходом, в этих странах старая модель роста уже исчерпывает себя. Нужна новая модель, основанная не на больших инвестициях, а на росте производительности, на инновациях, на знаниях», — заявил профессор экономики Парижской школы политических наук.





Сергей Гуриев подчеркивает, что для перехода на новую модель нужны реформы, а для их проведения — политические свободы.

«Это то, что заставляет демократические страны расти быстрее. Почему? Потому что в демократиях есть два важных фактора, которых нет в диктатурах. Это умение вводить сдержки и противовесы. Если к вам приходит инвестор, вы можете говорить: у меня закон не зависит от одного человека, у меня закон исполняют честные подотчетные бюрократы и не зависящие от меня суды. Поэтому даже если я и захочу отобрать у вас ваш бизнес завтра, то я не смогу. Вы будете защищены от меня судебной системой», — указал он.

Экономист назвал второй проблемой диктатуры — отсутствие знаний у руководителя о том, что «происходит на земле у нормальных людей».

«Руководитель пытается проводить какие-то тайные опросы, нанимает какие-то спецслужбы, но тем не менее это работает гораздо лучше в демократиях, где у вас есть гражданское общество, свобода СМИ, политическая конкуренция. И как только ваши подчиненные начинают брать взятки, воровать, об этом узнаете вы, и если вы не принимаете меры, за это вас наказывают избиратели в день выборов», — отметил Сергей Гуриев.

Сергей Гуриев — доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. В настоящее время работает профессором экономики Парижской школы политических наук. С ноября 2015 до середины 2019 года он был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. С 2004 по 2013 год Гуриев руководил Российской экономической школой и занимал должность президента Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ. В 2013 году Сергей Гуриев вынужденно эмигрировал во Фрацию из России в ходе так называемого дела экспертов ЮКОСа.