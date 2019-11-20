20 ноября на автостоянке ООО «Темур ГАЗ» в Нурабадском районе Самаркандской области, расположенной недалеко от автомагистрали М-39, произошел пожар, сообщила Государственная служба пожарной безопасности Узбекистана.

Сообщение о возгорании поступило в 03:28. Пять пожарных расчетов прибыли на место в 03:58 (расстояние до ближайшей пожарно-спасательной части — 30 км). На стоянке горели пять автоцистерн для перевозки сжиженного газа, один экскаватор и один самосвал. Пожар был локализован в 04:20 и ликвидирован в 06:26.





В результате возгорания ожоги получил один человек, он доставлен в больницу. Пострадали три автоцистерны MAN, один ЗИЛ-130, один самосвал и экскаватор Hyundai. У автоцистерны DAF сгорели шесть задних шин.

Благодаря действиям пожарных от огня были спасены одна цистерна со сжиженным газом, магазин, столовая и вспомогательные помещения на площади 800 кв. м. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.