Председатель Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов на дебатах лидеров политических партий страны в понедельник разъяснил ранее сказанные слова о минимальном прожиточном минимуме для семьи в Ташкенте.

10 ноября в ходе ток-шоу «Демократические дебаты» Улугбек Иноятов назвал сумму в 2,5 млн сумов, отвечая на вопрос, сколько необходимо для проживания семье из пяти человек в Ташкенте. Руководители других партий отказались называть конкретную сумму, заявив, что этот вопрос требует дополнительного изучения.

Глава НДПУ разъяснил, что потребительская корзина состоит из трех составных частей — продукты питания, непродовольственные товары и услуги. По его словам, суммы в 2,5 млн сумов хватит, чтобы покрыть затраты только по продуктам питания.

«Я по-прежнему остаюсь при своем мнении. 500 тысяч, то есть 2,5 млн сумов в месяц для семьи из 5 человек достаточно, чтобы покрыть расходы в части продуктов питания в потребительской корзине. В кишлаках есть свои особенности, в городах может стоить дороже», — заявил он.

Улугбек Иноятов подчеркнул, что потребительская корзина разрабатывается как прожиточный минимум, который, в основном, связан больше с социально уязвимыми слоями населения.

«Но у наших людей есть такое понятие, что когда говорят о потребительской корзине, они вкладывают в корзину свои мечты и желания. Это прожиточный минимум, а мечты и желания — жилье, машина, свадьба. Какой [вопрос] мы поднимаем? Чтобы социально уязвимые слои населения жили достойно, получали соответствующее питание, медицинские, образовательные, гуманитарные услуги, [расходы] на коммунальные услуги были соразмерными [затратам]», — указал председатель партии.

Партия считает своей приоритетной задачей интересы народа и поддерживает наиболее уязвимые слои населения — пенсионеры, лица с инвалидностью, сироты, многодетные матери, безработные и другие.

«Если не защищать эти слои населения, то нарушится устойчивость общества, единодушие. Только в том государстве, где защищают эти слои, будет устойчивость и развитие. Что не хватает этим слоям населения сегодня? Они должны быть обеспечены достаточным объемом средств для достойной жизни. Мы должны дать им рабочие места, чтобы они могли прокормить себя, создать условия, чтобы они могли реализовать свои мечты», — заявил Улугбек Иноятов.

Председатель Народно-демократической партии отметил актуальность создания механизма социальной адаптации вместо социальной помощи, чтобы социально уязвимые слои населения не превратились в иждивенцев.

«У партии нет желания превращать эти слои населения в иждивенцев, а [намерено] создать условия. Например, для инвалидов нужно создать достойные рабочие места, чтобы они были обеспечены зарплатой исходя из жизненных потребностей. Или же вопрос поддержки со стороны государства, выделение пособий многодетным матерям, чтобы они смогли поставить на ноги своих детей», — сказал он.

В июле Министерство экономики и промышленности озвучило примерные цифры потребительской корзины и прожиточного минимума в Узбекистане. Потребительская корзина по итогам тестовых исследований в Ташкентской и Ферганской области составила 650 тысяч сумов за первый квартал, прожиточный минимум — 800 тысяч сумов,

«Если говорить о потребительской корзине, речь идет о наименованиях (товарах — ред.), которые необходимы человеку. Об автомобилях или о дорогой электротехнике там речи не идет», — отмечал глава Минэкономпрома Ботир Ходжаев.

По его словам, в будущем данные по потребительской корзине и прожиточному минимуму будут представлены в разрезе регионов и по соответствующим слоям населения: расходы детей, пенсионеров и других.