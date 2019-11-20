Из Узбекистана в Мазари-Шариф (Афганистан) доставлен гуманитарный груз, в который вошли художественная литература, учебные пособия, одежда и спортивный инвентарь, сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».

Они были приобретены на средства, собранные в ходе благотворительной акции «Тинчлик учун!» («Во имя мира!»), направленной на поддержку молодежи Афганистана. Акция была проведена Всемирной ассоциацией молодежи Узбекистана в период с 1 сентября по 1 октября.





Целями кампании были повышении осведомленности общественности о проблемах этнических узбеков в Афганистане и афганской молодежи, оставшейся без попечения родителей, и их поддержка.