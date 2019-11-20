Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от отборочного матча к чемпионату мира 2022 года в Азии с Саудовской Аравией. Встреча, прошедшая 19 ноября в Ташкенте, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Белых волков».

После победы Узбекистан поднялся на первое место в группе D с 9 очками, а Палестина осталась на четвертой позиции с 4 очками. Саудовская Аравия (8), Йемен (5) и Сингапур (4) еще не сыграли свои матчи.

Вадим Абрамов поздравил всех с победой и выразил надежду, что игра доставила удовольствие болельщикам.

«Надеюсь, игра доставила удовольствие. По мне было сложно после такого обидного поражения пять дней назад [от Саудовской Аравии]. Поэтому я благодарен ребятам, что они смогли выйти и сделать свое дело. Как я говорил, настоящие профессионалы должны выйти и несмотря ни на что делать свою работу. Думаю, счет по игре. Игра прошла при нашем контроле, мы контролировали ход матча. Думаю, что нормальная игра, мне кажется», — заявил 57-летний специалист.

Наставник ответил на вопрос, почему команда сталкивается с проблемами после 70-й минуты и позволяет создавать опасные моменты у своих ворот.

«Дело в том, что просто там нужно было контролировать мяч. Другое дело — они не до конца правильно понимают, что контроль мяча надо проводить на чужой половине поля. Мы на эту ошибку обратили внимание, в принципе говорили об этом. Москва не сразу строилась, будем исправлять их. Контроль мяча должен происходить на чужой половине поля. Наши хотели сбить темп, может быть. Поэтому где-то начали неправильно подстраиваться под мяч. Как обычно бывает, глупые ошибки сзади приводят к тому, что создаются моменты и потом психологически кто-то начинает неуверенно играть», — отметил он.

У главного тренера спросили про игру на выезде с Саудовской Аравией, которая состоится 9 июня.

«Игра в Ташкенте показала, что мы на сегодняшний день Саудовской Аравии не уступает по большому счету. Почему нет? Почему там не можем обыграть? Там просто будет жара в этот момент. Но я думаю, что они не с противогазами будут играть. Им тоже будет жарко. Нам приехать на один день, а они там живут. Я не думаю, что это станет каким-то преимуществом», — сказал Вадим Абрамов.

По его словам, в марте планируется товарищеский матч с Казахстаном. Однако, чтобы «поднять футбол» необходимо проводить матч с более сильными соперниками, заявил тренер:

«Плюс соперником еще ищем…В данный момент мы играем, а Саудовская Аравия и Южная Корея играют со сборной Бразилии, с [Парагваем]. Конечно, хотелось бы, чтобы мы с такими соперниками встретились. Ну если мы хотим поднять футбол, на этом этапе мы должны играть с хорошими и сильными соперниками. Поэтому здесь сложности есть».

Кроме того, Вадим Абрамов подчеркнул, что не намерен ущемлять интересы клубов, которые готовятся к следующим матч Лиги чемпионов АФК зимой.

«Недавно обсуждали этот вопрос, с Арвеладзе (главный тренер „Пахтакора“ Шота Арвеладзе — ред.) говорили. Потому что „Пахтакор“ будет в Лиге чемпионов. Чем дальше „Пахтакор“ пройдет, это плюс для игроков сборной и узбекского футбола. Наверное, выдергивать их со сборов [не будем], скорее всего, соберемся в Эмиратах в этот момент, там все клубы будут готовиться. Там найдем соперников, с которыми будем играть. Пару игр сыграем, в принципе такие краткосрочные сборы тоже пойдут на пользу», — рассказал он.

Видео пресс-конференции