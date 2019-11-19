Делегация Европейского союза во вторник опубликовала заявление по поводу ситуации вокруг публикации аудиозаписи разговора хокима Ташкента с журналистами Kun.uz. В первой записи, появившейся 16 ноября, слышны угрозы в адрес журналистов. Во вторник. 19 ноября, Kun.uz опубликовал расширенную версию записи — оказалось, что первая версия была смонтирована.

В заявлении говорится, что делегация ЕС «внимательно следит за развитием событий вокруг угроз, прозвучавших в адрес журналистов».

«Свобода на выражение мнений является неотъемлемой частью демократического общества, а безопасность журналистов при выполнении ими своих обязанностей является необходимым условием для обеспечения этой свободы», — отмечается в заявлении.

«Любые действия, подрывающие эту безопасность, независимо от их источника, должны восприниматься чрезвычайно серьезно; допущение угроз к одному журналисту влияет на работу всей профессии и право на получение информации всем обществом», — подчеркивают в делегации ЕС.

«Угрозы, которые стали публичными в последнее время, являются нарушением международных обязательств Узбекистана и национального законодательства; необходимо тщательно их расследовать и обеспечить несение ответственности за любые нарушения закона», — отмечается в заявлении.

Ранее озабоченность в связи с опубликованными угрозами выразил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, посол Великобритании Тим Торлот и посольство США в Ташкенте.