Проект постановления президента «О дополнительных мерах по организации государственной гражданской службы» опубликован для обсуждения. Документ разработан Агентством развития государственной службы при президенте Узбекистана (АРГОС).

Документом предлагается установить с 1 января 2020 года единые требования к наименованиям должностей и структурных подразделений госорганов и организаций, в которых вводится государственная гражданская служба. Они, как ожидаются, не будут распространяться на образовательные и научно-исследовательские учреждения, а также учреждения здравоохранения, госорганизации в сфере культуры, творчества и искусства.

С 1 июля 2020 года планируется упразднить порядок присвоения специальных званий (классных чинов), предусмотренных для работников органов юстиции и судов, юридических служб госорганов и организаций, а также государственной налоговой службы.

В Министерстве финансов, Министерстве занятости и трудовых отношений и Министерстве юстиции с 1 января 2020 года намечено ввести систему оплаты труда служащих, которая предусматривает выплату базового должностного оклада, доплаты за квалификационный ранг и персональной надбавки (за счет внебюджетных средств, не более 200% базового должностного оклада). На основе анализа итогов внедрения будут подготовлены предложения о распространении такой системы оплаты труда на все госорганы, где вводится государственная гражданская служба.

В качестве эксперимента планируется провести конкурс на замещение одной должности заместителя министра юстиции, заместителя министра занятости и трудовых отношений, заместителя министра высшего и среднего образования и заместителя министра инновационного развития.

Проектом постановления утверждается перечень госорганов и организаций, в которых вводится государственная гражданская служба. Они будут делиться на национальный, республиканский, территориальный и районный уровни.

Кроме того, документом также утверждается положение о порядке прохождения государственной гражданской службы. Претендующий на госдолжность должен соответствовать квалификационным требованиям, которые разрабатываются АРГОС, после чего пройти квалификационный экзамен в виде тестирования и/или письменного экзамена, а затем собеседования.

Впервые поступивший на государственную гражданскую службу, как ожидается, будет приносить присягу.

Обсуждение документа продлится до 1 декабря.