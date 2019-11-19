Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление правительству Узбекистана кредита на 100 млн долларов со стороны Международной ассоциации развития (входит в структуру группы ВБ). Средства будут направлены на реализацию проекта «Благоустроенное село». Особенность проекта в том, что махалли будут самостоятельно решать, в какие инфраструктурные субпроекты инвестировать средства, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

«Проект поможет людям в сельской местности получить средства на развитие социальной инфраструктуры и коммунальных услуг, крайне востребованных в их махаллях, — отметил глава представительства ВБ Хидеки Мори. — Проект также поможет укрепить партнерство между местными властями и сельскими общинами, стимулируя участие жителей, мужчин и женщин, людей старшего возраста и молодых людей, в процессе принятия решений по вопросам, которые непосредственно затрагивают их повседневную жизнедеятельность».

Села, которые будут отобраны для участия в проекте, смогут самостоятельно определять небольшие субпроекты по восстановлению или строительству необходимых их махаллям объектов социальной инфраструктуры, включая детсады, школы, поликлиники, дороги, уличное освещение, автобусные остановки, антенны для передачи беспроводного интернета и т. п. Кроме того, населенные пункты смогут улучшить свои системы водоснабжения и канализации, управление твердыми отходами, а также другие коммунальные услуги в своих махаллях.

Финансирование для реализации подобных субпроектов смогут получать порядка 300 сел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях.

Одна из целей проекта — продемонстрировать преимущества подхода, ставящего во главу угла инициативы по развитию территорий, выдвинутые непосредственно местными общинами. Он позволит укрепить механизмы местного самоуправления.

В зоне действия проекта будут применяться строгие социально-экологические принципы Всемирного банка. Они направлены на обеспечение трудовых прав лиц, задействованных в реализации инфраструктурных субпроектов, а также защиту прав частной собственности местных жителей.

Ожидается, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предоставит дополнительное финансирование в рамках проекта в виде кредита правительству Узбекистана в размере 82 млн долларов.

В настоящее время ВБ финансирует в Узбекистане 23 проекта на общую сумму 4,1 млрд долларов, а также предоставляет комплексную программу аналитических и консультационных услуг.