Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление правительству Узбекистана кредита на 100 млн долларов со стороны Международной ассоциации развития (входит в структуру группы ВБ). Средства будут направлены на реализацию проекта «Благоустроенное село». Особенность проекта в том, что махалли будут самостоятельно решать, в какие инфраструктурные субпроекты инвестировать средства, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.
«Проект поможет людям в сельской местности получить средства на развитие социальной инфраструктуры и коммунальных услуг, крайне востребованных в их махаллях, — отметил глава представительства ВБ Хидеки Мори. — Проект также поможет укрепить партнерство между местными властями и сельскими общинами, стимулируя участие жителей, мужчин и женщин, людей старшего возраста и молодых людей, в процессе принятия решений по вопросам, которые непосредственно затрагивают их повседневную жизнедеятельность».
Села, которые будут отобраны для участия в проекте, смогут самостоятельно определять небольшие субпроекты по восстановлению или строительству необходимых их махаллям объектов социальной инфраструктуры, включая детсады, школы, поликлиники, дороги, уличное освещение, автобусные остановки, антенны для передачи беспроводного интернета
Финансирование для реализации подобных субпроектов смогут получать порядка 300 сел в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях.
Одна из целей проекта — продемонстрировать преимущества подхода, ставящего во главу угла инициативы по развитию территорий, выдвинутые непосредственно местными общинами. Он позволит укрепить механизмы местного самоуправления.
В зоне действия проекта будут применяться строгие социально-экологические принципы Всемирного банка. Они направлены на обеспечение трудовых прав лиц, задействованных в реализации инфраструктурных субпроектов, а также защиту прав частной собственности местных жителей.
Ожидается, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предоставит дополнительное финансирование в рамках проекта в виде кредита правительству Узбекистана в размере 82 млн долларов.
В настоящее время ВБ финансирует в Узбекистане 23 проекта на общую сумму 4,1 млрд долларов, а также предоставляет комплексную программу аналитических и консультационных услуг.