16 ноября в Агентстве информации и массовых коммуникаций прошла встреча блогеров с руководителями политических партий Узбекистана. На мероприятии юрист и блогер Хушнудбек Худойбердиев вступил в спор с председателем Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Актамом Хаитовым.
Поводом для спора стали законы об обязательном членстве в Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель и Торгово-промышленной палате (для крупных компаний).
Против обязательного членства выступал депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев, заявивший, что такой порядок нарушает права и интересы фермеров и дехкан и превращает ННО, которыми формально являются Совет фермеров и ТПП, в «гибридные организации».
В апреле Хушнудбек Худайбердиев в одном из комментариев в своем Telegram-канале приводил выдержки из законодательных актов:
Негосударственная некоммерческая организация — самоуправляемая организация, созданная на добровольной основе физическими и (или) юридическими лицами, не преследующая извлечение дохода (прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами).
(Статья 2 закона «О негосударственных некоммерческих организациях»)
Общественным объединением является добровольное формирование, возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся для совместной реализации их прав, свобод и законных интересов в сфере политики, экономики, социального развития, науки, культуры, экологии и других областях жизни.
(Статья 1 закона «Об общественных объединениях»)
Граждане Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях.
(Статья 34 Конституции)
На встрече с лидерами партий Хушнудбек Худойбердиев отметил, что у правящей Либерально-демократической партии имеется больше возможностей противостоять различным нарушениям законодательства, а также обеспечить его соответствие Конституции.
Хушнудбек Худойбердиев (в центре).
Хушнудбек Худойбердиев: Когда Либерально-демократическая партия становится свидетелем нарушения законодательства, хватит ли у нее сил противостоять таким случаям?
Актам Хаитов: Да, хватит.
Хушнудбек Худойбердиев: Есть Конституция Узбекистана, есть закон «Об общественных объединениях», есть закон «О негосударственных некоммерческих организациях», а также есть международные конвенции. В них есть общее правило — членство в негосударственных некоммерческих организациях является добровольным. Это четко и ясно прописано. Других толкований нет.
Но были приняты два закона именно во время большинства УзЛиДеП в парламенте. В прошлом году законом членство в Торгово-промышленной палате было сделано обязательным. А в текущем году членство для всех фермеров, независимо от них величины, также законом, стало обязательным в Совете фермерских хозяйств. Оба закона противоречат и Конституции, и закону «Об общественных объединениях», и закону «О негосударственных некоммерческих организациях», и международным конвенциям.
В центре обязательного членства ваш электорат — предприниматели и фермеры. Кроме того, вы является председателем Совета фермерских хозяйств. Вы как руководитель Совета фермерских хозяйств и партии УзЛиДеП приняли закон об обязательном членстве всех фермеров в Совета фермерских хозяйств в вашу организацию.
Вы сказали, что можете противостоять нарушениям законодательства? Разве здесь не лоббизм? Как можете прокомментировать тот факт, что вы одновременно как руководитель Совета фермерских хозяйств и партии УзЛиДеП, воспользовавшись своим положением и силой депутатов, добились принятия закона, противоречащего Конституции? Вы можете противостоять законам, который принуждают и фермеров, и предпринимателем становиться членами негосударственных некоммерческих организаций?
Актам Хаитов: Спасибо, вы задали хороший вопрос. Все дела в нашем обществе подкрепляются законом. Действительно, если отвечать на ваши вопросы раздельно, то обеспечение верховенства закона — наша общая задача. Этот вопрос, вопрос членства также был решен законом. Закон есть, внесены изменения в законодательство — это сделано и одобрено большинством голосов наших депутатов. Какова цель этого закона? Цель — в первую очередь, в защите и поддержке участников [этих организаций]. Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель ответственен за поддержку своих членов и по этому вопросу проводит соответствующие работы. Значит, [совет] способен в достаточной степени защитить интересы и права своих членов.
Касательно второго вопроса, Торгово-промышленная палата также способна защитить своих членов. Поэтому я здесь [не вижу] никакого… в том смысле, что с точки зрения законодательства введение норм, определенных законодательными актами, означает обеспечение верховенства закона.
Если бы мы сделали это без закона, то действительно вы могли бы сказать, что это нарушение законодательства. Конечно, у вас могут возникнуть вопросы, возражения. Если учитывать, что этот закон был обоснован, прошел через Законодательную палату, набрав большинство голосов депутатов, получил одобрение, внес изменения в законодательство, то сегодня у нас есть законы, поддерживающие эту норму. Если мы определенное время будет организовывать работу таким образом, то, возможно, в будущем это положение может быть пересмотрено, если два или несколько законов противоречат друг другу.
Поэтому я не хочу сейчас с вами спорить, чтобы не забирать время, этот вопрос бурно обсуждался, вошел в законодательство. Конечно, мы предоставим вам в письменном виде свои заключения о противоречии или соответствии закона международным нормам, Конституции. Думаю, что вы получите от нас ответ, который ожидаете…
Актам Хаитов.
Хушнудбек Худойбердиев: Короткий вопрос. В законах «О негосударственных некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях» написано, что членство в негосударственных некоммерческих организациях является добровольным. Короткий вопрос, скажите, да или нет. Противоречит или нет Конституции принудительное членство в негосударственных некоммерческих организациях — Совете фермеров и ТПП?
Актам Хаитов: Обе организации ответственны защищать интересы и права своих членов. Вот вам вопрос: вы владеете информацией, чем занимаются эти две организации?
Хушнудбек Худойбердиев: Да, конечно, владею. Я пять лет работал в ННО, я очень хорошо знаю, что это такое.
Актам Хаитов: Хорошо, что тогда входит в обязанности ТТП? Что входит в обязанности Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель? Вы это знаете?
Хушнудбек Худойбердиев: У меня был конкретный вопрос.
Актам Хаитов: На вопрос я отвечаю вопросом. Вы тоже ответьте на вопрос, если хотите беседы.
Хушнудбек Худойбердиев: Хорошо. Один момент. Цель не оправдывает средство. У вас могут быть благородные цели, но это нужно делать в рамках закона. Нельзя достигать благородных целей через принятие законов, противоречащих Конституции. Обязательное членство в Совете фермеров — законно или нет?
Актам Хаитов: Вы не забывайте одну вещь. Кто принимает законы?
Хушнудбек Худойбердиев: Депутаты.
Актам Хаитов: Сколько депутатов принимают?
Хушнудбек Худойбердиев: 150.
Актам Хаитов: Закон принимается большинством голосов, проходит первое чтение, потом второе. Я сам не депутат, во-первых. Здесь сидят уважаемые депутаты, были большие обсуждения в Законодательной палате по двум законам. Изменения вносятся через соответствующие законы.
Хушнудбек Худойбердиев: Ваше личное мнение? Это законно или нет?
Актам Хаитов: Я говорю вам личное мнение. Я вам задал вопросы, вы же не ответили…
Хушнудбек Худойбердиев: Спасибо.
В спор вмешался председатель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров.
Алишер Кадиров: …Я как действующий депутат ответил бы на ваш вопрос следующим образом: Ваш вопросы очень правильные, я отвечаю на них — незаконно! Незаконно. Противоречит закону. Противоречит Конституции. Например, случаи принятия некоторых законов, противоречащих Конституции, в нашем парламенте есть. Это нужно признать.
Сегодняшний парламент — уникальный парламент. Он начал работу в уникальное историческое время и заканчивает работу в совсем другой обстановке. Когда мы начинали работу, то во многих случаях в процессе принятия некоторых законов, с противоречащими Конституции пунктами, многим нашим депутатам не хватало сегодняшней смелости. Мы должны это признать. Общество выражает недовольство именно этим. Парламент должен быть смелым. Разве депутат не должен вставать и смело выражать свои мысли, когда видит, что парламент принимает закон, противоречащий интересам народа?
Вот мы говорим о [депутате] Абдурашиде Абдукадирове. Я бы хотел, чтобы он был членом нашей партии. Я бы хотел, чтобы он был кандидатом от нашей фракции. Именно такие смелые депутаты превращают парламент в орган, который защищает интересы народа. Этот процесс начался.
Реакция Совета фермеров
Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель заявил, что полагает, что лидеры политических партий «не всегда сохраняют объективность в ответах, допуская необъективные, поспешные и популистские заявления, вводя в заблуждение общественность, искажая реальную ситуацию».
Организация отметила, что председатель УзЛиДеП Актам Хаитов дал определённые разъяснения по вопросу несоответствия норм законов «О фермерском хозяйстве» и «О дехканском хозяйстве», устанавливающие обязательное членство фермерских и дехканских хозяйств, нормам Конституции.
«Однако на категоричное требование дать толкование нормы „здесь и сейчас“, [глава УзЛиДеП] корректно подчеркнул, что более полные разъяснения автору вопроса и всей общественности будут даны с учетом правовой оценки норм законодательства», — говорится в сообщении.
Совет отмечает, что согласно статье 4 закона «О Конституционном суде», определение соответствия Конституции, законов относится к полномочиям Конституционного суда.
ННО считает, что лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров высказал мнение, что вышеуказанные нормы противоречат Конституции, тем самым, «обвинив депутатов парламента, в том числе и членов фракции „Миллий тикланиш“», в принятии законодательного акта, противоречащего Конституции.
Совет выразил глубокую озабоченность, что подобные серьезные обвинения, абсолютно не подкрепленные аргументами со ссылками на конкретные нормы Конституции и других законодательных актов, были озвучены лидером «Миллий тикланиш».
Совет утверждает, что нормы об обязательном членстве в совете не противоречат нормам Конституции, а упомянутая на встрече Хушнудбеком Худойбердиевым вопроса норма содержится в «Главе XIII. Общественные объединения» Конституции.
Согласно статье 56 Конституции, «общественными объединениями в Республике Узбекистан признаются профессиональные союзы, политические партии, общества ученых, женские организации, организации ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые движения и иные объединения граждан, зарегистрированные в установленном законом порядке».
По заявлению совета, вопрос о добровольности членства регламентирован лишь в статье 59 Конституции, которая содержит следующую норму: «Профессиональные союзы выражают и защищают социально-экономические права и интересы работников. Членство в профессиональных организациях — добровольное».
Однако Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель по своему юридическому, организационно-правовому статусу, являясь негосударственной некоммерческой организацией, не является профессиональной организацией (профессиональным союзом), следует из сообщения.
«Таким образом, в Конституции отсутствуют нормы, которым могли бы противоречить нормы законов „О фермерском хозяйстве“ и „О дехканском хозяйстве“», — отмечает организация.
По мнению ННО, вышеуказанные нормы также не противоречат и закону «О негосударственных некоммерческих организациях», поскольку согласно статье 3 данного закона законодательство о негосударственных некоммерческих организациях состоит из настоящего закона и иных актов законодательства.
В части второй данной статьи предусмотрено, что особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации политических партий, профессиональных союзов, религиозных организаций и некоторых других ННО регламентируются специальными законами.
«Поскольку законы „О фермерском хозяйстве“ и „О дехканском хозяйстве“ являются специальными законами в указанных сферах, нормы данных законодательных актов имеют приоритетное значение и соответственно не противоречат закону „О негосударственных некоммерческих организациях“», — говорится в заявлении.
Организация утверждает, что аналогичные нормы существуют в зарубежных странах, в России, Германии, США и ряде других стран.
К примеру, в Российской Федерации предусмотрено обязательное членство в негосударственной некоммерческой организации (саморегулируемой организации) для участников следующих видов деятельности: аудита, арбитражного управления, энергетического обследования, оценочной деятельности, актуарной деятельности, деятельности финансовых организаций, деятельности застройщиков, технических заказчиков, владельцев разрешения на эксплуатацию госучастка, регионального оператора (при строительстве и проектировании).
Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных «убедительно» призвал Алишера Кадирова и других участников предвыборных дебатов:
- не поддаваться популистским высказываниям, задевающим честь, достоинство и деловую репутацию депутатского корпуса, включая членов партии «Миллий тикланиш», Либерально-демократической партии Узбекистана и других политических партий, представленных депутатским корпусом в парламенте;
- воздержаться от вольной трактовки норм законодательства Узбекистана и обращаться в компетентные юридические ведомства и учреждения.
- в случае наличия у лидера партии «Миллий тикланиш» сомнений в соответствии норм законов «О фермерском хозяйстве» и «О дехканском хозяйстве», ему предлагается принять меры по внесению, в соответствии со статьей 25 закона «О Конституционном суде», в Конституционный суд вопроса о соответствии указанных норм Конституции.
С аналогичными разъяснениями законности двух документов выступил автор УзА Омон Эсон.
Farruh Turgunov
Все должно быть добровольным. На свободе договора построена вся рыночная экономика. Если не быть членом ННО выгоднее, чем быть его членом — значит у фермеров должно быть право не входить туда. А ННО должно думать, какую ему пользу принести своим членам, чтобы люди сами хотели туда вступить.