16 ноября в Агентстве информации и массовых коммуникаций прошла встреча блогеров с руководителями политических партий Узбекистана. На мероприятии юрист и блогер Хушнудбек Худойбердиев вступил в спор с председателем Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Актамом Хаитовым.





Поводом для спора стали законы об обязательном членстве в Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель и Торгово-промышленной палате (для крупных компаний).

Против обязательного членства выступал депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев, заявивший, что такой порядок нарушает права и интересы фермеров и дехкан и превращает ННО, которыми формально являются Совет фермеров и ТПП, в «гибридные организации».

В апреле Хушнудбек Худайбердиев в одном из комментариев в своем Telegram-канале приводил выдержки из законодательных актов:

Негосударственная некоммерческая организация — самоуправляемая организация, созданная на добровольной основе физическими и (или) юридическими лицами, не преследующая извлечение дохода (прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами).

(Статья 2 закона «О негосударственных некоммерческих организациях»)

Общественным объединением является добровольное формирование, возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся для совместной реализации их прав, свобод и законных интересов в сфере политики, экономики, социального развития, науки, культуры, экологии и других областях жизни.

(Статья 1 закона «Об общественных объединениях»)

Граждане Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях.

(Статья 34 Конституции)

На встрече с лидерами партий Хушнудбек Худойбердиев отметил, что у правящей Либерально-демократической партии имеется больше возможностей противостоять различным нарушениям законодательства, а также обеспечить его соответствие Конституции.

Хушнудбек Худойбердиев (в центре).

Хушнудбек Худойбердиев: Когда Либерально-демократическая партия становится свидетелем нарушения законодательства, хватит ли у нее сил противостоять таким случаям?

Актам Хаитов: Да, хватит.

Хушнудбек Худойбердиев: Есть Конституция Узбекистана, есть закон «Об общественных объединениях», есть закон «О негосударственных некоммерческих организациях», а также есть международные конвенции. В них есть общее правило — членство в негосударственных некоммерческих организациях является добровольным. Это четко и ясно прописано. Других толкований нет.

Но были приняты два закона именно во время большинства УзЛиДеП в парламенте. В прошлом году законом членство в Торгово-промышленной палате было сделано обязательным. А в текущем году членство для всех фермеров, независимо от них величины, также законом, стало обязательным в Совете фермерских хозяйств. Оба закона противоречат и Конституции, и закону «Об общественных объединениях», и закону «О негосударственных некоммерческих организациях», и международным конвенциям.

В центре обязательного членства ваш электорат — предприниматели и фермеры. Кроме того, вы является председателем Совета фермерских хозяйств. Вы как руководитель Совета фермерских хозяйств и партии УзЛиДеП приняли закон об обязательном членстве всех фермеров в Совета фермерских хозяйств в вашу организацию.

Вы сказали, что можете противостоять нарушениям законодательства? Разве здесь не лоббизм? Как можете прокомментировать тот факт, что вы одновременно как руководитель Совета фермерских хозяйств и партии УзЛиДеП, воспользовавшись своим положением и силой депутатов, добились принятия закона, противоречащего Конституции? Вы можете противостоять законам, который принуждают и фермеров, и предпринимателем становиться членами негосударственных некоммерческих организаций?

Актам Хаитов: Спасибо, вы задали хороший вопрос. Все дела в нашем обществе подкрепляются законом. Действительно, если отвечать на ваши вопросы раздельно, то обеспечение верховенства закона — наша общая задача. Этот вопрос, вопрос членства также был решен законом. Закон есть, внесены изменения в законодательство — это сделано и одобрено большинством голосов наших депутатов. Какова цель этого закона? Цель — в первую очередь, в защите и поддержке участников [этих организаций]. Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель ответственен за поддержку своих членов и по этому вопросу проводит соответствующие работы. Значит, [совет] способен в достаточной степени защитить интересы и права своих членов.

Касательно второго вопроса, Торгово-промышленная палата также способна защитить своих членов. Поэтому я здесь [не вижу] никакого… в том смысле, что с точки зрения законодательства введение норм, определенных законодательными актами, означает обеспечение верховенства закона.

Если бы мы сделали это без закона, то действительно вы могли бы сказать, что это нарушение законодательства. Конечно, у вас могут возникнуть вопросы, возражения. Если учитывать, что этот закон был обоснован, прошел через Законодательную палату, набрав большинство голосов депутатов, получил одобрение, внес изменения в законодательство, то сегодня у нас есть законы, поддерживающие эту норму. Если мы определенное время будет организовывать работу таким образом, то, возможно, в будущем это положение может быть пересмотрено, если два или несколько законов противоречат друг другу.

Поэтому я не хочу сейчас с вами спорить, чтобы не забирать время, этот вопрос бурно обсуждался, вошел в законодательство. Конечно, мы предоставим вам в письменном виде свои заключения о противоречии или соответствии закона международным нормам, Конституции. Думаю, что вы получите от нас ответ, который ожидаете…

Актам Хаитов.

Хушнудбек Худойбердиев: Короткий вопрос. В законах «О негосударственных некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях» написано, что членство в негосударственных некоммерческих организациях является добровольным. Короткий вопрос, скажите, да или нет. Противоречит или нет Конституции принудительное членство в негосударственных некоммерческих организациях — Совете фермеров и ТПП?

Актам Хаитов: Обе организации ответственны защищать интересы и права своих членов. Вот вам вопрос: вы владеете информацией, чем занимаются эти две организации?

Хушнудбек Худойбердиев: Да, конечно, владею. Я пять лет работал в ННО, я очень хорошо знаю, что это такое.

Актам Хаитов: Хорошо, что тогда входит в обязанности ТТП? Что входит в обязанности Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель? Вы это знаете?

Хушнудбек Худойбердиев: У меня был конкретный вопрос.

Актам Хаитов: На вопрос я отвечаю вопросом. Вы тоже ответьте на вопрос, если хотите беседы.

Хушнудбек Худойбердиев: Хорошо. Один момент. Цель не оправдывает средство. У вас могут быть благородные цели, но это нужно делать в рамках закона. Нельзя достигать благородных целей через принятие законов, противоречащих Конституции. Обязательное членство в Совете фермеров — законно или нет?

Актам Хаитов: Вы не забывайте одну вещь. Кто принимает законы?

Хушнудбек Худойбердиев: Депутаты.

Актам Хаитов: Сколько депутатов принимают?

Хушнудбек Худойбердиев: 150.

Актам Хаитов: Закон принимается большинством голосов, проходит первое чтение, потом второе. Я сам не депутат, во-первых. Здесь сидят уважаемые депутаты, были большие обсуждения в Законодательной палате по двум законам. Изменения вносятся через соответствующие законы.

Хушнудбек Худойбердиев: Ваше личное мнение? Это законно или нет?

Актам Хаитов: Я говорю вам личное мнение. Я вам задал вопросы, вы же не ответили…

Хушнудбек Худойбердиев: Спасибо.

В спор вмешался председатель партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров.

Алишер Кадиров: …Я как действующий депутат ответил бы на ваш вопрос следующим образом: Ваш вопросы очень правильные, я отвечаю на них — незаконно! Незаконно. Противоречит закону. Противоречит Конституции. Например, случаи принятия некоторых законов, противоречащих Конституции, в нашем парламенте есть. Это нужно признать.

Сегодняшний парламент — уникальный парламент. Он начал работу в уникальное историческое время и заканчивает работу в совсем другой обстановке. Когда мы начинали работу, то во многих случаях в процессе принятия некоторых законов, с противоречащими Конституции пунктами, многим нашим депутатам не хватало сегодняшней смелости. Мы должны это признать. Общество выражает недовольство именно этим. Парламент должен быть смелым. Разве депутат не должен вставать и смело выражать свои мысли, когда видит, что парламент принимает закон, противоречащий интересам народа?

Вот мы говорим о [депутате] Абдурашиде Абдукадирове. Я бы хотел, чтобы он был членом нашей партии. Я бы хотел, чтобы он был кандидатом от нашей фракции. Именно такие смелые депутаты превращают парламент в орган, который защищает интересы народа. Этот процесс начался.

Реакция Совета фермеров

Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель заявил, что полагает, что лидеры политических партий «не всегда сохраняют объективность в ответах, допуская необъективные, поспешные и популистские заявления, вводя в заблуждение общественность, искажая реальную ситуацию».

Организация отметила, что председатель УзЛиДеП Актам Хаитов дал определённые разъяснения по вопросу несоответствия норм законов «О фермерском хозяйстве» и «О дехканском хозяйстве», устанавливающие обязательное членство фермерских и дехканских хозяйств, нормам Конституции.

«Однако на категоричное требование дать толкование нормы „здесь и сейчас“, [глава УзЛиДеП] корректно подчеркнул, что более полные разъяснения автору вопроса и всей общественности будут даны с учетом правовой оценки норм законодательства», — говорится в сообщении.





Совет отмечает, что согласно статье 4 закона «О Конституционном суде», определение соответствия Конституции, законов относится к полномочиям Конституционного суда.

ННО считает, что лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров высказал мнение, что вышеуказанные нормы противоречат Конституции, тем самым, «обвинив депутатов парламента, в том числе и членов фракции „Миллий тикланиш“», в принятии законодательного акта, противоречащего Конституции.

Совет выразил глубокую озабоченность, что подобные серьезные обвинения, абсолютно не подкрепленные аргументами со ссылками на конкретные нормы Конституции и других законодательных актов, были озвучены лидером «Миллий тикланиш».

Совет утверждает, что нормы об обязательном членстве в совете не противоречат нормам Конституции, а упомянутая на встрече Хушнудбеком Худойбердиевым вопроса норма содержится в «Главе XIII. Общественные объединения» Конституции.

Согласно статье 56 Конституции, «общественными объединениями в Республике Узбекистан признаются профессиональные союзы, политические партии, общества ученых, женские организации, организации ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые движения и иные объединения граждан, зарегистрированные в установленном законом порядке».

По заявлению совета, вопрос о добровольности членства регламентирован лишь в статье 59 Конституции, которая содержит следующую норму: «Профессиональные союзы выражают и защищают социально-экономические права и интересы работников. Членство в профессиональных организациях — добровольное».

Однако Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель по своему юридическому, организационно-правовому статусу, являясь негосударственной некоммерческой организацией, не является профессиональной организацией (профессиональным союзом), следует из сообщения.

«Таким образом, в Конституции отсутствуют нормы, которым могли бы противоречить нормы законов „О фермерском хозяйстве“ и „О дехканском хозяйстве“», — отмечает организация.

По мнению ННО, вышеуказанные нормы также не противоречат и закону «О негосударственных некоммерческих организациях», поскольку согласно статье 3 данного закона законодательство о негосударственных некоммерческих организациях состоит из настоящего закона и иных актов законодательства.

В части второй данной статьи предусмотрено, что особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации политических партий, профессиональных союзов, религиозных организаций и некоторых других ННО регламентируются специальными законами.

«Поскольку законы „О фермерском хозяйстве“ и „О дехканском хозяйстве“ являются специальными законами в указанных сферах, нормы данных законодательных актов имеют приоритетное значение и соответственно не противоречат закону „О негосударственных некоммерческих организациях“», — говорится в заявлении.

Организация утверждает, что аналогичные нормы существуют в зарубежных странах, в России, Германии, США и ряде других стран.

К примеру, в Российской Федерации предусмотрено обязательное членство в негосударственной некоммерческой организации (саморегулируемой организации) для участников следующих видов деятельности: аудита, арбитражного управления, энергетического обследования, оценочной деятельности, актуарной деятельности, деятельности финансовых организаций, деятельности застройщиков, технических заказчиков, владельцев разрешения на эксплуатацию госучастка, регионального оператора (при строительстве и проектировании).

Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных «убедительно» призвал Алишера Кадирова и других участников предвыборных дебатов:

не поддаваться популистским высказываниям, задевающим честь, достоинство и деловую репутацию депутатского корпуса, включая членов партии «Миллий тикланиш», Либерально-демократической партии Узбекистана и других политических партий, представленных депутатским корпусом в парламенте;

воздержаться от вольной трактовки норм законодательства Узбекистана и обращаться в компетентные юридические ведомства и учреждения.

в случае наличия у лидера партии «Миллий тикланиш» сомнений в соответствии норм законов «О фермерском хозяйстве» и «О дехканском хозяйстве», ему предлагается принять меры по внесению, в соответствии со статьей 25 закона «О Конституционном суде», в Конституционный суд вопроса о соответствии указанных норм Конституции.

С аналогичными разъяснениями законности двух документов выступил автор УзА Омон Эсон.