Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов поделился мыслями перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии с Саудовской Аравией. Встреча пройдет 19 ноября в 17:00 на ташкентском стадионе «Пахтакор».

После последнего поражения Узбекистан опустился на второе место в группе D с 6 очками. Саудовская Аравия возглавляет таблицу (8). Команды Йемена (5), Палестины (4) и Сингапура (4) идут следом.

«Все знают, насколько важная игра. Турнирная таблица, после того как мы проиграли Саудовской Аравии, видоизменилась, но задачи те же остались. Дома играем, должны, обязаны обыгрывать. Поэтому все это понимают. Ответственная игра. Завтра надо будет приложить максимум усилий для того, чтобы решить этот вопрос, а потом спокойно на следующий год подготовиться ко второму этапу. Я имею в виду, что у нас остались еще три игры. В принципе, шансы еще есть выйти в следующий отборочный цикл чемпионата мира, поэтому понимаем важность завтрашней игры», — заявил Вадим Абрамов на предматчевой пресс-конференции в понедельник.





Отвечая на вопрос о психологическом состоянии игроков, наставник указал на профессионализм игроков и выразил надежду, что с выходом на поле они докажут «случайность поражения от Саудовской Аравии».

«Они же профессионалы. Футболистам это легче перенести, чем тренерам, я думаю, и болельщикам. Они, возможно, до свистка следующего может и где-то переживают, но надеемся, что с выходом на поле они смогут доказать, что [поражение] от Саудовской Аравии была случайностью. Плюс соперник такой, что мы в первой игре проиграли там (в Палестине — ред.). Надо долги отдавать, поэтому, думаю, что ребята понимают, насколько важно это. Профессионалы должны выйти и играть», — подчеркнул 57-летний специалист.

Главный тренер назвал стиль игры Палестины «простым, но довольно эффективным».

«Палестину мы изучаем. Команда играет в простой, но довольно эффективный футбол. Бьют на высокого нападающего, двое подбирают мяч и это достаточно эффективно смотрится. В принципе, можно и в такой футбол играть, если правильно играть. Но они играют правильно. Изучаем и ребята объясняем, как против этого действовать. На теоретических занятиях все это изучаем. Как это будет выглядеть на поле, завтра увидим», — сказал Вадим Абрамов.

По его словам, в предстоящей встрече сборная Узбекистана будет отталкиваться от своей игры.

«Будем всегда отталкиваться от своей игры, другое дело я всегда говорю: „Как соперник позволяет, так мы и будем играть“. В принципе таков футбол», — отметил он.

Наставник национальной команды указал на проблемную зоны в центре защиты, где, как ожидалось, должен был сыграть защитник Егор Кримец. Но футболист пропустит игру из-за болезни.

«Сейчас, к сожалению, защитник Егор Кримец у нас выпал — заболел, затемпературил. А так мы планировали Кримца поставить против высокого нападающего, чтобы успокоился этот парень, который борется [наверху]. К сожалению, Кримца сейчас нет, поэтому мы думаем над этой проблемой, как ее решить», — сказал тренер.

Вадим Абрамов заявил, что перевод игры в три защитника пока не планируется.

«Чтобы играть в три защитника, нужно время. Просто поставить и объяснить ребятам можно, но не знаю, что из этого получится. Чтобы теоретическое воплотить в практическое, надо хотя бы раз с кем-то сыграть, посмотреть насколько получается. Поскольку это зависит от исполнителей, любая система подбирается под исполнителей. Я до конца не понимаю, насколько это будет правильно сыграть в три защитника. А рисковать сейчас в таком цикле, когда он уже идет, довольно таки опасно. Поэтому сейчас экспериментировать не будем, а после уже будет время зимой с кем-то сыграть, посмотреть, и тогда уже будем этим плотно заниматься», — заявил он.

Вадима Абрамова спросили, что будет с командой и с его должностью, если сборная не сможет пройти в следующий этап отборочного турнира.

«Я бы попросил вас подождать, не надо забегать вперед. Давайте мы сначала решим одну проблему, будем поэтапно подходить. Сначала надо решить выход — задача такая стоит. Потом будем думать, что делать дальше. В любом случае мы будем принимать решение, которое будет устраивать всех. В первую очередь, для сборной Узбекистана», — отметил наставник.

Главный тренер объяснил, почему Одил Ахмедов получает много критики от болельщиков. При поражении ведущие игры всегда получают больше критики, сказал он:

«Одил Ахмедов…до этого Максима Шацких критиковали. Когда команда проигрывает, всегда ведущие футболисты получают больше всего критики. Естественно, от ведущих футболистов ждешь большего, чем от других. Футбол — это командная игра. Когда у какого-то лидера не получается, надо смотреть в корень проблемы. Есть еще партнеры, которые должны помогать. Он же не всемогущий. Если партнеры будут правильно играть, он тоже будет достаточно хорошо выглядеть».

Глава тренерского штаба сборной привел в пример сборную Аргентины, где играет один из лучших игроков мира — нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Если вы вспомните сборную Аргентины. Когда Лионель Месси играет и Аргентина не выигрывает, то самый плохой Месси. Не может же лучший футболист мира стать вдруг плохим из-за того, что он играет за сборную Аргентины», — указал Вадим Абрамов.

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