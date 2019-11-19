Кондитерская фабрика Crafers приняла участие на седьмой международной выставке Foodex Saudi 2019 и была награждена почетной статуэткой и дипломом в номинации Innovation Awards 2019 за продукт — молочный шоколад с начинкой со вкусом персика и ванили Peach and Vanilla.

Foodex Saudi 2019 считается эффективной площадкой для деловых коммуникаций и долгосрочного партнерства в области торговли продуктов питания и напитков. Состоялась она с 11 по 14 ноября в Центре форумов и событий в Джидде (Саудовская Аравия). Мероприятие проходило под патронажем Его Королевского Высочества Принца Фахда Бин Мукрина Бин Абдулазиза Аль-Сауда.





В этом году в выставке принимало участие более 700 компаний из 51 страны мира по разным тематическим разделам. Из них в кондитерском направлении было представлено около 50 компаний из Азии, Европы и других стран.

На данной выставке Crafers участвовал с широким ассортиментом кондитерской продукции: линейка шоколадной продукции, печенья, вафли, маршмеллоу и разные виды конфет.

Основным событием выставки было награждение производителей, чей продукт был признан наиболее ключевым и инновационным в отрасли продовольственных продуктов.





Определение победителей было проведено поэтапно. На начальном этапе продукция разных брендов прошла отбор, а на втором — была проведена дегустация представленных продуктов членами жюри, а также собраны мнения экспертов в области продовольственных товаров и участников выставки. Возглавляли жюри президент всемирной ассоциации шеф поваров — Томас Гуглер (Thomas A.Gugler), президент Гильдии шефповаров ОАЭ — Ювь Майкл (Uwe Michael) и доктор Университета ОАЭ — Адель Махдум (Dr.Adel Makhdoum).

По итогам дегустации молочный шоколад со вкусом персика и ванили был признан наиболее инновационным продуктом 2019 года в кондитерской отрасли и Crafers наградили почетной статуэткой и дипломом Innovation Awards 2019. Шоколад изготавливается специальным образом на высокотехнологичной линии компании WDS, которая объединяет в себе сложные процессы. Производство начинается с темперирования шоколадной массы до объединения горячей начинки и шоколадной массы с температурой ниже +10°С после штамповки, когда продукт нельзя перегревать. Затем готовые изделия заворачивают в индивидуальную фольгу.





Crafers получил от жюри положительные отзывы, которые отмечали натуральность используемого сырья при изготовлении продукции, оригинальность рецептуры и интересное решение по дизайну упаковки. Основными критериями оценки служили инновации, экологичность упаковки, гармоничность, аромат, консистенция и вкус известных сладостей.

«Среди награжденных была компания Crafers, которая не только впечатлила многих своей продукцией, но и внесла вклад в укрепление понятия о республике Узбекистан, как о стране, которая двигается в ногу со временем и с удовольствием пользуется дарами прогресса. Шоколад компании Crafers был представлен на высшем уровне и напомнил мне швейцарское качество бренда Godiva», — отметил Томас Гуглер, президент всемирной ассоциации шеф поваров.





«Для населения ОАЭ важно потреблять продукцию, качество которого соответствует стандартам „Халяль“. Рад был узнать о существовании масштабной фабрики в Узбекистане, которая производит кондитерскую продукцию, отвечающую всем тенденциям современности и стандартам „Халяль“ по вкусу и качеству», — рассказал предприниматель из Aman Group.

Crafers не остановится на достигнутом — компания планирует развивать кондитерскую отрасль, регулярно внося свой вклад в экономику страны и с гордостью представлять Республику Узбекистан на международных площадках.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−207−72−07.

Сайт: crafers.uz

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