Правительство Узбекистана 18 ноября приняло постановление, которым уточнен порядок управления транспортным средством, принадлежащим близким родственникам, без нотариально удостоверенной доверенности, сообщило Министерство юстиции. Данное требование было отменено с 1 октября в рамках реформирования системы нотариата.

Согласно утвержденному порядку, управлять автомобилем без нотариально оформленной доверенности разрешено близким родственникам (родителям, мужу (жене), детям, братьям, сестрам), указанным в страховом полисе ОСГО владельца транспортного средства. Степень родства может быть указана в полисе по требованию владельца автотранспорта.

Постановлением внесены изменения в Правила дорожного движения, согласно которым водителям-близкие родственникам, указанным в страховом полисе, при отсутствии владельца автомобиля не нужно иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудников ОВД доверенность на управление транспортным средством и документы, подтверждающие родство.