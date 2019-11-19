Половина жителей Ташкента, опрошенных в ходе исследования Центра антимикробной резистентности (АМР) НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, заявили, что знают, какой антибиотик им нужно принимать. При этом большинство принимает их при симптомах острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, против которых антибиотики бессильны.

Данные исследования, в ходе которого было проверено 159 аптек и опрошено 279 человек, на пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе правильного использования антибиотиков, в понедельник представил старший научный сотрудник Центра антимикробной резистентности Амир Бектимиров.

Больше всего антибиотиков продается зимой — в период вирусных заболеваний. Без рецепта антибиотики можно приобрести во всех 159 аптеках. При этом фармацевты сами рекомендуют антибиотики покупателям, у которых нет рецепта.

Чаще всего покупателям предлагается приобрести цефазолин, цефтриаксон, ципрофлоксацин и азитромицин — антибиотики, которые применяются в качестве крайней меры и подлежат использованию только в том случае, когда все прочие препараты не дали эффекта либо для лечения инфекций, вызванных бактериями с множественной устойчивостью.

Выявлено, что при боли в горле и насморке 30% опрошенных хотели бы принимать антибиотики, 43% могут купить антибиотик в аптеке. При кашле и температуре количество желающих принимать антибиотики увеличивается до 50%.

30−43% опрошенных ожидают, что при симптомах ОРВИ лечащий врач порекомендует антибиотики. И 40% больных ждут антибиотики независимо от того, чем они больны.

37% респондентов считают нормальным покупать антибиотики без рекомендации врача. 50% уверены, что антибиотики должны отпускаться по назначению специалиста. При этом 62% сами назначают себе антибиотики. Четверть опрошенных могут прервать курс лечения антибиотиками в случае устранения симптомов.

Амир Бектимиров предупредил, что это предварительные данные по исследованию знаний, отношения и практики использования антибиотиков по Ташкенту. Анализ проведен при поддержке Центра по контролю и профилактике заболеваний.

«Антибиотики ассоциируется с тем, что они вылечат от всего. Антибиотик не может вылечить от всего. В первую очередь [не может вылечить] от вирусных инфекций, среди которых превалируют грипп и ОРВИ», — сказал Амир Бектимиров.

Без проведения микробиологического анализа определить чувствительность инфекции к антибиотикам невозможно, добавил он. Больше всего противомикробные препараты используются в сфере животноводства с целью профилактики заболеваний. Неправильное использование антибиотиков приводит к распространению устойчивости к ним.

В результате лекарственные средства теряют свою эффективность, инфекции дольше задерживаются в организме, растет риск заражения окружающей среды. Без эффективных антибиотиков трансплантация органов, химиотерапия и хирургические операции станут крайне рискованными, отметил представитель Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Азиз Дусматов.

«Угроза устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) скрытая. Каждый год из-за УПП в мире погибает 700 тысяч человек. В Европейском регионе ВОЗ из-за этого ежегодно погибает 33 тысячи человек. Мы должны менять восприятие людей. Нельзя забывать и о вакцинации», — сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане Лианн Купенс.

Она отметила, что Узбекистан при поддержке ВОЗ внедряет систему надзора за УПП. ВОЗ «с нетерпением» ожидает подписания и вступления в силу решения о том, что антибиотики должны продаваться в аптеках исключительно по рецепту.

В этом году Неделя правильного использования антибиотиков проходит под девизом «Будущее антибиотиков зависит от каждого из нас». Мероприятия в рамках недели направлены на повышение осведомленности населения и недопущение развития и распространения антимикробной резистентности.