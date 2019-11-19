Важнейшим фактором повышения эффективности отечественного производства является промышленная кооперация, так как она обеспечивает стабильный и динамичный рост экономики.

С 18 по 22 ноября компания AKFA принимает участие Республиканской промышленной ярмарке и кооперационной бирже и представляет алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления, двухконтурные газовые котлы, алюминиевые композитные панели, а также стеновые и кровельные сэндвич-панели.





Республиканская промышленная ярмарка и кооперационная биржа считается эффективной площадкой для расширения импортозамещающего и ориентированного на экспорт производства, развития промышленной кооперации между отраслями экономики и предприятиями малого бизнеса, а также расширения промышленного потенциала регионов.





Данная выставка дает возможность заключить перспективные договора на поставку продукции и потребительских товаров на внутренний и внешний рынки, что позволит сформировать портфель заказов на будущий год.





AKFA приглашает всех желающих посетить стенд компании и ознакомиться с ее деятельностью и перспективами развития на Республиканской промышленной ярмарке и кооперационной бирже с 18 по 22 ноября в выставочных павильонах НВК «Узэкспоцентр».

Телефон: (+998) 71−203−00−00

Сайт: akfa.uz

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