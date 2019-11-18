Национальная страховая компания «Узбекинвест» предлагает оформить полис обязательного автострахования (ОСГОВТС) и получить гарантированные подарки. Компания дарит автонаборы безопасности — светоотражающие жилеты, аптечки, знаки аварийной остановки — и держатели для смартфонов.

Более того, клиенты получат возможность выиграть один из следующих призов: холодильник, стиральная машина, кондиционер, телевизор и автомобиль Nexia 3.

Оформить полис ОСГОВТС и ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.

Телефон для справок: (+998) 71−207−60−00

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