Благодаря качественному, оперативному и добросовестному обслуживанию, количество клиентов АКБ «Туронбанк» значительно увеличилось. Около 20 тысяч компаний смогли реализовать свои проекты. Немалую роль в этом играют новые отделения и центры банковских услуг, оказывающие круглосуточное обслуживание по всей республике.

Для повышения качества финансового обслуживания населения и создания удобств клиентам, в Мирабадском и Мирзо-Улугбекском районах открылись два современных центра банковских услуг «Туронбанка». На церемонии открытия приняли участие руководство финансового учреждения, сотрудники банка и клиенты.





В центрах банковских услуг работают квалифицированные сотрудники, которые оказывают финансовые и консалтинговые услуги юридическим и физическим лицам. В центрах можно открыть расчетные счета, получить платежные карты, подать заявку для получения кредита, оформить вклады, а также осуществлять все виды платежей и международных денежных переводов. А универсальные кассы, расположенные в центрах, положили конец очередям. Центры оснащены современными банкоматами и инфокиосками, работающими в режиме 24/7. Кроме того, настоящие центры — это не только качественное обслуживание, но и современный дизайн.





Также для удобства своих клиентов «Туронбанк» разработал специальный тарифный план «Марказ». По нему, для всех новых клиентов «Центров банковских услуг» комиссия за дебетовый оборот устанавливается бесплатно в течение одного года, то есть 0%.

В настоящее время «Туронбанк» имеет семь таких центров банковских услуг. В дальнейшем планируется увеличить их количество по всей стране.

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