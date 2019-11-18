14 ноября S&P Global Ratings повысил долгосрочный рейтинг ЧАКБ «Ориент Финанс» с отметки «B-» до «B» в связи с его высокими финансовыми показателями. Также компания подтвердила краткосрочный рейтинг на уровне «B» вновь с прогнозом изменения рейтинга «Позитивный».

Повышение рейтингов отражает более значительное увеличение капитала ЧАКБ «Ориент Финанс», что обусловлено высокими финансовыми показателями банка и умеренными темпами роста кредитования.

В январе 2019 года международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings прогноз по кредитным рейтингам ЧАКБ «Ориент Финанс» был пересмотрен со «Стабильного» на «Позитивный».

Прогноз «Позитивный» отражает возможность дальнейшего повышения рейтинга ЧАКБ «Ориент Финанс» в ближайшие 12−18 месяцев в том случае, если банк продолжит поддерживать показатели фондирования на текущем уровне, придерживаться взвешенной политики управления капиталом и темпы роста бизнеса не приведут к значительному увеличению потерь по кредитам.

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