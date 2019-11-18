Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало анализ правовых актов, регулирующих массовые коммуникации, информационных технологии и использование интернета в Узбекистане (PDF).

Запрос на проведение правового анализа в мае направил исполняющий обязанности координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане для оценки их соответствия международным нормам и обязательствам организации в гуманитарном измерении. Исследователи проанализировали постановления Кабинета Министров №№555, 228, 297 и 707, законы «О борьбе с терроризмом» и «О противодействии экстремизму», отдельные положения Уголовного кодекса и Кодекса об административной ответственности. При проведении анализа эксперты опирались в первую очередь на Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), имеющий обязательную силу для Узбекистана.

БДИПЧ отмечает, что в рассматриваемых постановлениях предусмотрена схема, согласно которой правительственные органы, Центр по вопросам массовых коммуникаций и Экспертная комиссия в сфере информации и массовых коммуникаций оценивают соответствие «национального информационного пространства и деятельности СМИ» действующим законам и прочим нормативным правовым актам. Исходя из этого, соответствующие госорганы принимают решение о выдаче, приостановлении действия или отзыве лицензий СМИ и (или) ограничения доступа к ресурсам интернета, содержащим так называемую «запрещенную информацию».

«На практике такие субъекты по своей природе более склонны к принятию мер, которые защищают конкретные государственные интересы, которые им поручено защищать, а не свободу выражения мнений», — полагают в БДИПЧ.

«Рассматриваемая схема не должна существовать в принципе, особенно учитывая серьезные проблемы с правами человека, неопределенный и чрезмерный объем ограничений свободы мнений и свободы их выражения, свободы информации, а также учитывая значительное совпадение постановлений с другими законами, особенно с уголовным и административным кодексами», — говорится в обзоре.

БДИПЧ повторило свою озабоченность, уже высказанную в отчете о выборах в 2016 году, об отсутствии «каких-либо четких, точных и исчерпывающих критериев, позволяющих определить, является ли конкретное выражение или информация запрещенным (ой) или нет, что порождает несоблюдение принципа правовой определенности и открывает путь к произволу и злоупотреблениям со стороны соответствующих госорганов».

Если механизм мониторинга все же сохранится, постановления необходимо будет существенно пересмотреть, особенно в части полномочий и обязанностей центра и экспертной комиссии, считают эксперты.

Кроме того, по их мнению, решения о приостановлении или отзыве лицензий и ограничении доступа в интернет должны приниматься только судебными органами с соблюдением надлежащих судебных процедур и с обеспечением минимальных процессуальных гарантий.

«В целом, законодательная база Узбекистана в области свободы выражения мнений и информации должна быть в значительной степени пересмотрена для обеспечения ее соответствия международным нормам в области прав человека и обязательствам ОБСЕ», — отмечает БДИПЧ.

Рекомендации БДИПЧ по совершенствованию законодательства

Центр и экспертная комиссия не должны отвечать за мониторинг СМИ и информационного пространства с целью оценки их соответствия применимым законам и прочим нормативным правовым актам;

Необходимо снять ограничения по контенту и вместо этого привести перекрестные ссылки на конкретные положения общего применения из УК, КоАО и других конкретных законов, в тексте постановлений и других связанных законодательных актов (в соответствующих случаях):

исключить термин «пропаганда терроризма» и заменить его термином «подстрекательство к терроризму», при этом обязательно указать, что правонарушение или запрет (а) прямо относится к намерению передать сообщение, в котором содержится подстрекательство к совершению террористического акта; (б) ограничивается подстрекательством к действию, которое явно имеет террористический характер; (в) представляет реальный (объективный) риск того, что действие, к которому побуждают, будет совершено; и (г) исключает уголовную ответственность в определенных случаях, например, когда заявления были сделаны в рамках добросовестных обсуждений или общественных дебатов по вопросам религии, образования, научных исследований, политики, искусства или каким-либо иным вопросам, представляющим общественный интерес;

термин «пропаганда терроризма» и его термином «подстрекательство к терроризму», при этом обязательно указать, что правонарушение или запрет (а) прямо относится к намерению передать сообщение, в котором содержится подстрекательство к совершению террористического акта; (б) ограничивается подстрекательством к действию, которое явно имеет террористический характер; (в) представляет реальный (объективный) риск того, что действие, к которому побуждают, будет совершено; и (г) исключает уголовную ответственность в определенных случаях, например, когда заявления были сделаны в рамках добросовестных обсуждений или общественных дебатов по вопросам религии, образования, научных исследований, политики, искусства или каким-либо иным вопросам, представляющим общественный интерес; удалить расплывчатые и неоднозначные термины, такие как «религиозный экстремизм», «фундаментализм», «деструктивное, негативное информационное и психологическое влияние на общественное сознание», «деструктивное влияние и причинение вреда физическому и психическому здоровью населения», «поддержание и обеспечение преемственности национально-культурных традиций и наследия», как основания для ограничения контента;

такие как «религиозный экстремизм», «фундаментализм», «деструктивное, негативное информационное и психологическое влияние на общественное сознание», «деструктивное влияние и причинение вреда физическому и психическому здоровью населения», «поддержание и обеспечение преемственности национально-культурных традиций и наследия», как основания для ограничения контента; удалить или более строго определить ссылки на «пропаганду сепаратизма», публичные призывы к «нарушению территориальной целостности […] Республики Узбекистан» и «другие посягательства на конституционный строй»;

ссылки на «пропаганду сепаратизма», публичные призывы к «нарушению территориальной целостности […] Республики Узбекистан» и «другие посягательства на конституционный строй»; удалить ссылку на достоверность или надежность информации, особенно если это может служить основанием для удаления определенной информации или введения санкций;

прямо указать и обеспечить, чтобы достоверные комментарии по вопросам, представляющим общественный интерес, или оценочные суждения, имеющие достаточные фактические основания, были защищены правом на свободу мнений и свободу их выражения;

Некоторые уголовные преступления, которые неоправданно ограничивают свободу выражения мнений и другие права человека, должны быть декриминализованы, особенно такие как клевета, незаконное изготовление, хранение, импорт и распространение материалов религиозного содержания, прозелитизма и прочей миссионерской деятельности;

Центр и экспертную комиссию необходимо коренным образом реформировать, чтобы обеспечить их независимость и беспристрастность, а также прозрачность их состава, функционирования и порядка принятия решений, при этом пересмотреть объем их полномочий и обязанностей, точно и четко обозначать их пределы;

Приостановление или отзыв лицензий, а также блокировка вебсайтов или веб-страниц в интернете должны применяться только в тех случаях, когда соответствующие действия являются уголовным преступлением согласно национальному законодательству (которое само по себе должно соответствовать международным нормам в области прав человека) и только на основании постановления судебных органов с соблюдением соответствующих судебных процедур и с обеспечением минимальных процессуальных гарантий;

Все решения, касающиеся отказа в регистрации, приостановления деятельности СМИ, удаления контента и блокировки национальных и международных СМИ в интернете, должны находиться в общем доступе, и содержать сведения об основаниях, объеме и продолжительности таких мер.

БДИПЧ подчеркивает, что на контент в интернете распространяется тот же режим прав человека, что и на традиционные СМИ, поэтому все аудиовизуальные формы, а также электронные и способы выражения мнений с выходом в онлайн должны быть защищены.

Отзыв или приостановление действия лицензий СМИ и прерывание их деятельности в таком качестве представляют собой чрезвычайно суровую санкцию и создают серьезную угрозу свободному потоку информации и публичным дебатам, подчеркивается в обзоре.

Инициируемая государством блокировка целых вебсайтов, IP-адресов, портов или сетевых протоколов, по мнению экспертов бюро, также является «крайней мерой», которая «строго ограничивает граждан в получении и передаче широкого спектра информации, в том числе в личной сфере, а также существенно посягает на их возможность обмениваться информацией, представляющей общественный интерес». Блокировка может быть оправдана только в том случае, если это предусмотрено законом и необходимо для защиты права человека или общественных интересов, а также не существует альтернативных мер менее интрузивного характера.

Для соразмерности санкций в этой сфере БДИПЧ предлагает ввести поэтапную шкалу менее насильственных мер — некоторые формы предупреждений, незначительные административные штрафы, гражданско-правовые средства защиты или лимитированные ограничения на публикацию или распространение контента. Они, считает бюро, будут иметь менее интрузивный характер, чем полное приостановление деятельности или отзыв лицензий, запрет доступа к веб-странице или к вебсайту.

По мнению БДИПЧ, законодатели и органы государственной власти должны рассмотреть возможность перехода к модели саморегулирования в этой области, стремясь способствовать повышению информационной грамотности и медиаграмотности населения.

Любой будущий процесс реформирования в этой сфере должен быть прозрачным, инклюзивным и широкомасштабным, а также предусматривать эффективные консультации, в том числе с представителями СМИ, интернет-посредниками, гражданского общества (включая представителей национальных меньшинств и женских организаций) и научного сообщества, подытожили в БДИПЧ.