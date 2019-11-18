Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о смерти трех пациентов после операций в клинике пластической хирургии Mont Blanc в Шайхантахурском районе Ташкента. Ранее сообщалось о смерти двух женщин.

1 августа в клинике провели операцию по коррекции искривленной носовой перегородки гражданину У. Бахранову. После хирургического вмешательства состояние здоровья пациента ухудшилось. 20 августа он был госпитализирован в больницу в Москве (Россия), где скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

15 августа гражданке Казахстана Л. Апостоловой в Mont Blanc провели операцию по исправлению деформации носа и искривления носовой перегородки. После операции женщина была переведена на самостоятельное дыхание и антибактериальное лечение, в целях которого ей внутривенно ввели 1 мл препарата «Цефтриаксон». Спустя некоторое время состояние пациентки резко ухудшилось. Для проведения углубленного медицинского обследования она была направлена в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Несмотря на лечение, Апостолова скончалась 19 августа в реанимации.

24 августа состояние Г. Шарифовой ухудшилось во время операции из-за реакции на наркоз. В тот же день в состоянии клинической смерти родственники пациентки доставили ее в частную медклинику Akfa Medline. 26 августа, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в отделении реанимации.

Генпрокуратура изучила собранные документы по этому делу и 12 ноября возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности человеческие жертвы и иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура Шайхантахурского района проводит предварительное расследование, дело взято под контроль Генпрокуратуры.

Районная прокуратура также внесла в Министерство здравоохранения представление о предупреждении подобных ситуаций в будущем.