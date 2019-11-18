21−24 ноября на территорию Узбекистана через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами европейской территории России (Московская область).

Как сообщил Узгидромет, в этот период по стране временами пройдут осадки (дождь, местами с переходом в снег). 21 ноября ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

22−24 ноября по территории республики ожидается постепенное понижение температуры ночью до 0…-5 градусов Цельсия, местами до -8 градусов, днем — до −2…+3 градусов.

По северу Узбекистана 21−24 ноября температура воздуха понизится ночью до −10…−15, днем — до −2…−7 градусов.