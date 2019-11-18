Общество защиты животных «Mehr va oqibat» объявило вознаграждение в 2 млн сумов за помощь в поиске мужчины, облившего бензином и поджегшего собаку.

Видеозапись преступления распространилась в конце октября в соцсетях. Владелец овчарки поджег ее в присутствии несовершеннолетнего ребенка. «Собака умерла в мучениях», — отмечают зоозащитники.

По сведениям «Mehr va oqibat», предполагаемого живодера зовут Боходир. Тех, кто узнал его, просят звонить по телефонному номеру: +99897 455−41−12.

После установления личности мужчины, зоозащитники намерены передать информацию о нем в органы внутренних дел для привлечения к ответственности.