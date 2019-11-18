18−22 ноября в Национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» состоится первая Международная специализированная выставка-продажа Uzbekistan Fisheries and Innovative Technologies for Growing Fish Expo-2019. Председатель Ассоциации «Узбекбаликсаноат» Омон Мусаев рассказал «Газете.uz», как сейчас развивается рыбная отрасль в стране и какие у нее перспективы.

Ассоциация «Узбекбаликсаноат» была создана в 2017 году. В ее состав входят 13 территориальных предприятий «Баликсаноат». В числе задач ассоциации — создание организационно-технологической цепочки производства рыбной продукции, воспроизводство рыбопосадочного материала и укрепление кормовой базы, рациональное использование ресурсов естественных водоемов и искусственных прудов.

О состоянии отрасли

Задача-минимум, которую ставит перед нами руководство республики, — обеспечить население доступной и качественной рыбной продукцией. Добавлю еще — разнообразной продукцией. При этом мы опираемся в своих планах на исторические данные. Например, мало кто помнит, что в 1980−90-е годы рыбное хозяйство «Баликчи» Куйичирчикского района производило до 10 тысяч тонн толстолобика в год, занимая первое место в СССР по данному показателю. Первое место! При том, что Узбекистан и тогда, как все понимают, явно был не в лидерах по числу как естественных, так и искусственных водоемов.

Просто для понимания: до недавнего времени республика воспроизводила 15 тысяч тонн рыбы в год, сопоставимые с рекордами одного этого рыбхоза. Это, безусловно, свидетельство абсолютного развала отрасли, так что ее сейчас приходится фактически строить заново.

О результатах за два года

По итогам текущего года мы выходим уже на более чем 200 тысяч тонн рыбы. Однако я совершенно точно не испытываю головокружения от успехов, поскольку трезво понимаю, что во многом такие темпы роста объясняются эффектом низкой базы. Тем не менее, это достойный результат, и мы можем уверенно утверждать, что переломили многолетний негативный тренд. Самое главное — то, что мы хорошо понимаем предпосылки роста, и знаем, что делать, чтобы он продолжался. Скажем, с начала 2017 года «Ипотека-банк» активно кредитует рыбные хозяйства, и вполне закономерно то, что эти кредиты сейчас демонстрируют вполне конкретную отдачу.

О недостатке воды

В Узбекистане недостаточно воды для неэффективного производства рыбы — это абсолютно точно. То, как использовались все эти годы и иногда используются и сейчас водные ресурсы, — совершенно недопустимо. Именно для повышения эффективности отрасли, обеспечения хозяйского отношения к процессам, внедрения высоких технологий и была создана ассоциация.

И что, кстати, значит «недостаточно воды»? Зависит от того, как подойти к организации производства. Скажем, до недавнего времени в нашей стране вполне приемлемым результатом считалось 2−3 тонны рыбы с гектара воды в год. Ровно до той поры, пока в Андижане не появилась технология, ввезенная в порядке эксперимента, которая, как оказалось, позволяет повысить данный показатель до 100−150 тонн. Понимаете, о чем идет речь? Фактически мы работаем на 2−3% от возможного. Пусть даже на 10%, но это же очень и очень низкая эффективность.

О субсидиях

Сейчас из средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности субсидируется 50% от ставки в части кредитов на воспроизводство и переработку рыбы. А нам хотелось бы европейского формата поддержки отечественных производителей: например, субсидирования Минфином 10−15% от закупочных цен. Это позволило бы решить и еще две задачи: повысить прозрачность отчетности участников рынка, заинтересованных работать «в белую», а также снизить потребительские цены.

О выходе на среднемировые показатели потребления рыбы

Это крайне сложная задача, ведь даже 200 тысяч тонн, на которые мы выйдем по итогам текущего года, дают не более 6 кг в год на душу населения при рекомендуемом минимуме в 12 кг. В целом даже столь амбициозная цель достижима на горизонте нескольких лет при соблюдении ряда условий и параметров эффективности. Мы же стремимся помимо количественных показателей еще и к разнообразию продукции.

Например, в торговых сетях уже успешно продается отечественный лосось и осетр, в 2021 году планируем выйти на производство местной черной икры, а в будущем ожидаем разведение в нашей стране креветок. Я уж не говорю про уже вполне обыденное производство форели и африканского сома.

О претензиях к африканскому сому

Ситуация на самом деле сложилась достаточно неприятная, поскольку из-за несоблюдения технологического процесса недобросовестными производителями оказался дискредитирован очень ценный вид рыбы, который в том же Евросоюзе пользуется огромной популярностью из-за доказанной пользы для сердечно-сосудистой системы.

Претензии к сому возникли из-за специфичного запаха, связанного с особенностями его кормления. Дело в том, что на 30−40% рацион африканского сома состоит из сбоя скота и птицы, поэтому по правилам за месяц до реализации эту рыбу пускают в чистый водоем на свободное кормление. За это время специфический запах полностью исчезает. Однако нюанс в том, что вместе с запахом пропадает и примерно до одного кг веса этой рыбы. По всей видимости, производители не пожелали жертвовать ни месяцем времени, ни весом товара, а в итоге оттолкнули потребителя от африканского сома в принципе.