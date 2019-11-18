Выбор планировки квартиры — это решение, которое напрямую влияет на функциональность, комфорт и качество жизни. Девелопер Dream City рассказал о наиболее популярных планировках апартаментов в жилом комплексе Boulevard, расположенном на территории Tashkent City.

Квартира площадью 46 кв. м станет оптимальным вариантом для небольшой семьи или выгодным капиталовложением для подрастающих детей. Такие апартаменты рассчитаны на две жилые комнаты — 20 кв. м отведено под гостевую, объединенную с кухонной зоной, а 10 кв. м — площадь спальни. Также в квартире предусмотрен объединенный санузел и открытый балкон.





Апартаменты площадью 69 кв. м аналогично рассчитаны на две жилые комнаты — просторная гостевая с квадратурой 30 кв. м, спальня площадью 10 кв. м, а также кухня с выходом на открытый балкон и два санузла. В такой квартире будет уютно небольшой семье с ребенком или людям, предпочитающим просторные и светлые помещения.





100 кв. м — оптимальный вариант для большой семьи. Планировка такой квартиры предполагает три жилые комнаты: гостевую площадью 30 кв. м, родительскую спальню площадью 14 кв. м и детскую комнату, площадь которой составляет 11 кв. м. Из просторной кухни есть выход на балкон, квадратура которого равна 9 кв. м. Помимо прочего, в апартаментах предусмотрено два санузла и прачечная, которая также может послужить гардеробной.





Апартаменты, площадь которых составляет 114 кв. м — это наиболее комфортные условия жизни для тех, кто предпочитает просторное, светлое и функциональное жилье. Просторная гостиная расположилась на площади 26 кв. м, родительская спальня в такой квартире занимает 15 кв. м от общей площади, а детская — 13 кв. м. Здесь предусмотрена большая кухонная зона, два санузла, прачечная, гардеробная, два балкона и конечно — великолепная терраса, площадь которой составляет 29 кв. м. Здесь можно отдохнуть после рабочего дня и провести время на свежем воздухе.





Любой из предложенных вариантов станет выгодной инвестицией в будущее. В офисе продаж компании Dream City специалисты по недвижимости проконсультируют по всем имеющимся вопросам.

Все представленные планировки являются рекомендуемыми и при желании владельца апартаментов могут быть скорректированы или изменены.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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